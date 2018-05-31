Bülent Başer kendi antrenman tekniğini geliştiriyor

Bugüne kadar Amerika başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanında sporcularına kırkın üzerinde altın kemer kazandırmış olan Bülent Başer, şampiyonları yetiştiren antrenör Fritz Sdunek’in yanında yetişirken, onun antrenman programını hediye ettiği tek antrenör olarak ta biliniyor. İki yıl üst üste Almanya’da yılın en iyi boks kulübü seçilen EC BOXİNG’in başantrenörü olarak onlarca şampiyonu çalıştıran Başer, yine başka bir şampiyon sporcusu Mario Daser ile birlikte Antalya’da kampa girdi. Bu kez çalışmalarını denizde yapan ünlü spor adamı, bunun sporcuya çok şey kattığını belirtti.

Bülent Başer: "Zor şartlarda antrenman, kolay zafer getirir"

Suyun içinde antrenman yapmanın sporcuların çok yönlü gelişmesine katkı sağladığını söyleyen Başer, "Öncelikle suyun içinde hareket etmek ve yürümek zordur. Denge kurmak ise çok daha zordur. Sporcum elimden gelen en zor şartlarda çalışmalı ki maçta da kolay hareket edebilsin. Kızgın güneşin altında çalışması, sıcak spot ışıklarının altında ısınan ring ateşine karşı daha dayanıklı olmasını sağar. Suyun içinde ıslanan eldivenleri on kiloya yaklaşıyor, bu da ağır eldivenlerle çalışıp, hafif eldivenle maça çıkması ve ringde daha rahat yumruk atmasını sağlıyor. Gözlerine sıçrayan tuzlu sular görüşünü azaltıyor ve daha çok hisleriyle hareket etmesini sağlıyor. Bu da maç sırasında yine rakibini daha iyi hissetmesini sağlıyor. Dalgaların sürekli olarak dengesini bozduğu sporcum buna rağmen dengeyi sağlayarak yumruk atmaya çalışıyor bu da onun dengesini daha iyi sağlamasına neden oluyor. Bunun dışında denizin içinde çalışmanın sporcuma gelecek maçta çok faydalar sağlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Vedat Alyaz: "Dünya bu yeni tekniği konuşuyor"

EC BOXİNG Basın Danışmanı Vedat Alyaz ise yeni antrenman teknikleri denediklerini belirterek, "Bu teknik şu an dünya boks medyasında oldukça büyük gündem oluşturdu. Dünyanın en iyi teknik adamları bu çalışmayı konuşuyorlar. İlerleyen dönemlerde bu tekniğin başka antrenörler tarafından da kullanılacağını düşünüyorum. Bu Bülent Başer’in geliştirdiği ilk teknik değildir, kendisine ait birçok teknik vardır hatta boksta onun ismiyle anılan teknikler bile vardır" dedi.

Dünya Kıtalararası ve Avrupa Şampiyonu Alman boksör Mario Daser de yeni tekniğin boksunun ilerlemesine katkı sağladığını dile getirerek, "Önümüzdeki aylarda oldukça önemli bir maça çıkacağım. Rakibimin ismini vakti gelince açıklayacağım çünkü şu an görüşmeler devam ediyor. Bu önemli karşılaşma öncesi Türkiye’de yeni bir teknikle çalışmak beni oldukça mutlu etti. Antrenörüm Bülent Başer’e olan güvenim tamdır. O dünyanın en iyi antrenörlerinden birisidir, bunu tüm dünya bilmektedir" diye konuştu.