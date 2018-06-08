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08 Haziran 2018 13:56

Bülent Eczacıbaşı’ndan taziye mesajı

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, yaşamını yitiren işadamı Erdoğan Demirören için taziye mesajı yayımladı.

Bülent Eczacıbaşı’ndan taziye mesajı

08 Haziran 2018 13:56



Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, bugün hayatını kaybeden Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için taziye mesajı yayımladı.


Eczacıbaşı, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:“İş dünyamızın öncü isimlerinden, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatından büyük üzüntü duydum. Oluşturduğu güçlü kurumlarla, sanayimize katkılarıyla ve sanata olan tutkusuyla her zaman hatırlanacak olan Erdoğan Demirören’in başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim.”




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