Bülent Yıldırım penaltı pozisyonda VAR'ı kullandı

dakikasında Paşa'nın kazandığı penaltı pozisyonunda hakem Bülent Yıldırım, VAR sisteminden yardım aldı. Yıldırım ilk verdiği kararı VAR'dan sonra değiştirmedi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadelede maçın hakemi Bülent Yıldırım, VAR sistemine başvurdu. Müsabakanın 54. dakikasında Ozan Kabak'ın Diagne'yi düşürmesini Yıldırım penaltı olarak nitelendirdi. Bir süre bekleyen Bülent Yıldırım, VAR'a gitmeye karar verdi. Pozisyonu tekrar izleyen Yıldırım, penaltı kararından vazgeçmedi.