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19 Eylül 2017 11:36

Bulgaristan’da galibiyetle başladık

Bulgaristan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yıldız Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası’nda milli boksörler Mizan Akyol ve Tahsin Korkmaz rakiplerini eleyerek bir üst tura yükseldi.

Bulgaristan’da galibiyetle başladık

19 Eylül 2017 11:36


Albena kentinde düzenlenen ve ülkemizin 13 sporcuyla temsil edildiği organizasyonun sabah ve akşam seansları ile devam ediyor.


İlk gün ringe çıkan 52 kg temsilcimiz Mizan Akyol, İskoç rakibini 5-0 gibi net bir skorla yenip bir üst tura yükselirken, 54 kg sporcumuz Tahsin Korkmaz da İskoç rakibini aynı skorla eledi ve bir üst tura yükselen diğer sporcumuz oldu. Ringe çıkan diğer sporcularımızdan 46 kg’da Metehan Adıgüzel, 57 kg’da Emirhan Kalkan, 63 kg’da Eren Özdemir ve 66 kg’da Furkan Polat rakiplerine yenilerek turnuvaya veda etti.


Organizasyonda bugün 48 kg’da Muhammed Saçlı, 60 kg’da Yiğit Us, 70 kg’da Kaan Aykutsun ve +80 kg’da Abuzer Topaloğlu ringe çıkarak bir üst tura çıkma mücadelesi verecek.


Şampiyona, 25 Eylül’de oynanacak final müsabakaları ile sona erecek.




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