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09 Ocak 2017 16:19

Burada çocuklar diş tedavisinden korkmuyor

Burada çocuklar diş tedavisinden korkmuyor

09 Ocak 2017 16:19

Zeytinburnu Belediyesi, ücretsiz diş tedavisi hizmetiyle çocukların yüzünü güldürüyor. Çocukların korkulu rüyası olan dişçiler artık korkutmuyor, aileler de çocuklar da memnun.
Zeytinburnu Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, çocuklara yönelik gerçekleştirdiği ücretsiz diş tedavisi hizmetiyle binlerce çocuğun sağlıklı bir gülümseyişe kavuşmasını sağlıyor. Modern ve son teknolojiyle donatılmış üç kliniğe sahip Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nden, ilçede ikamet eden 5 ve 15 yaş aralığındaki tüm çocuklar ücretsiz yararlanabiliyor. Merkeze tedavi için gelen aileler de çocuklar da hizmetten memnun.

Günde 38 çocuk tedavi ediliyor
Klinikte Diş Hekimi Asistanı olarak çalışan Gülcan Çöpoğlu, “Zeytinburnu’nda oturmak koşuluyla 5 ile 15 yaş arasındaki çocukların diş tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Kanal tedavisi, diş çekimi, dolgu tedavisi ve ortodontik tedaviler dışındaki tüm tedavileri burada yapıyoruz. 6 yaş grubu da dahil 3 tane kliniğimiz var burada ve günde 38 hastaya tedavi uyguluyoruz. İnternetten randevu alarak geliyor hastalar. Bir çocuk buraya geldikten sonra tüm tedaviler bitene kadar randevu veriyoruz biz onlara. Aileler memnunlar. İlk geldiklerinde korkuyor çocuklar ancak doktorlarımız oldukça ilgililer” ifadelerini kullandı.

Aileler de çocuklar da memnun
Kızının tedavi sonra diş ağrılarının azaldığını kaydeden anne Sibel Urgu, “Kızımın ağız ve diş tedavisi için buraya ikinci gelişimiz. Dişlerinde çürükler var bu yüzden kanal tedavisi yapılacak. Bu hizmetten çok memnunuz. Tedaviden sonra kızımın diş ağrıları azaldı. Buranın ücretsiz olduğunu komşumuzdan duyduk ve biz de geldik” dedi.



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