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19 Haziran 2017 13:46

Burak Akan’dan iki büyük organizasyon

Ara verdiği film çalışmalarına Ağustos ayında devam edeceğini açıklayan ünlü yönetmen Burak Akan, Temmuz ayında iki büyük organizasyon yapacağını duyurdu.

Burak Akan’dan iki büyük organizasyon

19 Haziran 2017 13:46


Cemiyet, iş ve sanat hayatından isimlerin katıldığı organizasyonlar, ünlü marka defilelere ve galalara imza atan ünlü yönetmen Burak Akan, ayrıca yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile adından sıkça söz ettiriyor. Yönetmen Burak Akan, çocuk istismarına karşı etkinlikler ve engelli vatandaşlar için yaptığı yardım organizasyonlarıyla dernek ve vakıflar tarafından bilinen ismi oldu. Ara verdiği film çalışmalarına Ağustos ayında devam edeceğini açıklayan Burak Akan, Temmuz ayında iki büyük organizasyon yapacağını duyurdu.


Çalışmaları hakkında bilgi veren Yönetmen Burak Akan, ‘’Mayıs ayında yapmayı hedeflediğimiz etkinliği Ramazan dolayısıyla Temmuz ayına ertelemiştik. Bu süre zarfında yeni filmimin senaryosunu tamamlayabildim. Organizasyonların ardından denenmemiş türde Bir filme imza atacağım. No name oyuncuların fazla olması gereken bir film. Cast çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Umarım filmimiz Türk Sineması’nda yeni bir kategori açacak. Tabii ki film çalışmaları yaparken sosyal sorumluluk projeleri yapmayı ihmal etmeyeceğim’’ dedi.




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