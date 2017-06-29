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29 Haziran 2017 23:41

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen dünya evine girdi

Ünlü oyuncular Fahriye Evcen ile Burak Özçivit dünya evine girdi.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen dünya evine girdi

29 Haziran 2017 23:41

Yaklaşık 3 buçuk yıldır birlikte olan ünlü çiftin düğününe ünlüler yağdı.


Birlikte rol aldıkları dizi setinde aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncular Fahriye Evcen ile Burak Özçivit Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi. Yaklaşık 3 buçuk yıldır birlikte olan ünlü çiftin düğününe ünlüler yağdı. Törene saatler kala yalıya deniz yoluyla gelen çift, düğün saatine kadar hazırlıkları bizzat kontrol etti. Fahriye Evcen gecede Raşit Bağzıbağlı imzalı iki gelinlik giyerken, Özçivit ise Derviş Bağzıbağlı imzası taşıyan damatlığı giydi. Nikahı Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Haznedar kıyarken, damadın şahitliğini yapımcı Timur Savcı, gelinin şahitliğini ise Banu Savcı yaptı. Düğüne sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Özçivit ve Evcen çifti düğün sonrası balayı için ise Maldivler’i tercih etti.


Ünlü çiftin nikah törenine katılan oyuncu Hatice Şendil ve eşi Burak Sağyaşar, “Güzel bir ilişkileri var, evlilikle sonlandırıyorlar bundan sonrası için onlara mutluluklar diliyoruz” diye konuştu.


Ünlü oyuncu Kerem Alışık, “Burak da Fahriye de her şeyin güzelini hakkediyor. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Mutlu, mesut, sağlıklı, huzurlu günler geçirmelerini temenni ediyorum. Bunun içinde buradayız” ifadelerini kullandı.


Kardeşim Benim 2’nin çekimleri başlayacağı için üç günlük balayına çıkacaklarını söyleyen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, “Çok mutlu bir anımız, herkesle birlikte bu heyecanı paylaşmak inanılmaz bir şey” diye konuştu.


Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftini bu mutlu gününde yalnız bırakmayan Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin, “Çok mutluyuz, ikisini de çok seviyoruz. Onlarla burada olabilmek çok güzel bir şey” ifadelerini kullandı.


Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ise, “Mutluluklarına ortak olmak için buradayız, çok yakışıyorlar umarım çok mutlu olurlar. Allah arkadaşlarımızı mesut bahtiyar etsin” dedi.




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