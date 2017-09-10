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10 Eylül 2017 18:04

Burak Yılmaz taraftarla aynı hattan konuşacak

Sezon başında Trabzonspor’la sözleşme imzalayarak yuvasına geri dönen Burak Yılmaz’a, Turkcell ’hoş geldin’ sürprizi yaptı.

Burak Yılmaz taraftarla aynı hattan konuşacak

10 Eylül 2017 18:04


Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı öncesi gerçekleşen sürprizde Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, golcü oyuncuya, sonu forma numarası 17’yi taşıyan 61CELL hattını hediye etti. Burak Yılmaz, Trabzonspor ve Turkcell arasında yapılan anlaşma ile Türkiye’de ilk kez bir kentin plaka rakamlarını taşıyan başlangıç numaralarına sahip 61CELL’e ait 0561 BRK 17 17 numarasını taraftarlarının önünde aldı.


61CELL hattını alan Trabzonspor futbolcusu Burak Yılmaz, “Kalbi 61’le atan taraftarlarımızın heyecanına ortak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tüm taraftarlarımızı 61CELL alarak Trabzonspor’a destek olmaya davet ediyorum. Turkcell’e çok teşekkür ederim” dedi.



Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün ise şunları söyledi:


“Burak Yılmaz, Türk futbolu ve Trabzonspor için çok önemli bir değer. Böylesine önemli bir futbolcuya verilebilecek en önemli hoş geldin hediyesinin hayatı 61 olanların hattı 61CELL numarası olduğunu düşündük. Burak Yılmaz’a 561’le başlayan sonu kendi forma numarası 17 ile biten bir numaranın yakışacağını düşündük. Kendisine hem milli forma hem de Trabzonspor forması altında nice başarılar diliyoruz.”




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