Burçak Avcı ve Özlem Kunduracı’nın “Hemen Hafifle”kitabı raflarda

“Hafifliğin tadı hiçbir şeyde yok!” diyerek yola çıkan Burçak Avcı ve Özlem Kunduracı’nın başucu niteliğinde olan kitabı“Hemen Hafifle” okuyucunun beğenisine sunuldu. Alfa yayınlarından çıkan kitapta 7 gunluk oneri bir hafifleme menusu ile alternatif yemek tarifleri de mevcut.

Hayatın tadını çıkararak yaşamak isteyenleri hedeflerine ulaştırmak için tecrübelerini bu kitapta toplayan Burçak Avcı ve Özlem Kunduracı’yla aklınızdaki en iyi hale ulaşmak, hafiflemek, güzel görünmek ve özgüvenli olmak sanıldığından çok daha kolay.

Burçak ve Özlem, “Fazla ya da eksik kiloların mutlaka bir sebebi var ve gerçek bir hafifleme için o sebebi keşfetmek gerekiyor” diyor. Ancak bu keşfin ilk adımı kişinin vücuduyla tanışması, onu dinlemeyi öğrenmesidir. İşte bu noktada Burçak Avcı ve Özlem Kunduracı insanın vücuduyla kavga etmeden anlaşmanın sırrını veriyor.