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08 Haziran 2018 10:22

Burcu Esmersoy co-pilot oldu

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, dünyanın en iyi ralli pilotlarından Red Bull sporcusu Elfyn Evans ile bir gösteri sürüşü yaptı.

Burcu Esmersoy co-pilot oldu

08 Haziran 2018 10:22



Burcu Esmersoy, İtalya’da adrenalin dolu anlar yaşadı. Ünlü sunucu, dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın Sardunya ayağında Red Bull sporcusu Elfyn Evans’a co-pilotluk yaptı.


Dünyanın en iyi ralli pilotlarından biri olan Evans’ın kullandığı araca binen Esmersoy, saatte 220 km hıza ulaşabilen ralli otomobilinin içinde unutulmaz anlara tanıklık etti. Dünya Ralli Şampiyonası’nın heyecanı bu sene Türkiye’de de yaşanacak. Dünyanın en iyi ralli pilotları, 7 yıllık bir aranın ardından Türkiye’ye dönecek ve 13-16 Eylül tarihleri arasında Marmaris’te motor sporları tutkunlarına inanılmaz anlar yaşatacak.




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