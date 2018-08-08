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08 Ağustos 2018 21:34

Burnley Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi 3.

Burnley Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

08 Ağustos 2018 21:34

ön eleme turu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak İngiltere temsilcisi Burnley, hazırlıklarını tamamladı.


Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan İngiliz temsilcisi Burnley hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Sean Dyche yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın açık olarak yapıldı. Koşu ve pas çalışması yapan Ada ekibinin, antrenmanın basına kapalı gerçekleştirilen kısmında ise taktik çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.




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