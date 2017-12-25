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25 Aralık 2017 16:01

Bürotime 2018 yılı hedeflerini paylaştı

Yurt dışındaki 7’inci konsept showroomunu Gürcistan’da açan Bürotime, 2018 yılında toplam yurt dışı mağaza ağını 32’ye çıkarmayı hedefliyor.

Bürotime 2018 yılı hedeflerini paylaştı

25 Aralık 2017 16:01


Türkiye’nin önemli firmaları ekonomide yaşanan gelişmelere rağmen yurt dışı yatırımlarına devam ediyor. Ofis mobilyası sektörünün öncü markalarında olan Bürotime, 2017 yılında kaydettiği önemli büyümenin ardından yurt dışındaki konsept mağazalarına bir yenisini daha ekledi. Şirket açıklamasına göre Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te yer alan 7’inci konsept mağaza, 250 metrekarelik bir alana sahip. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen açılışa, Bürotime Uluslararası Satış Direktörü Hakan Çeviköz ile Bürotime Bölge Satış Yöneticisi Sabina Mısır’ın yanı sıra Tiflis’te bulunan büyükelçilik temsilcileri de katılım gösterdi.


“Hedefimiz yurt dışındaki konsept showroom sayımızı 25’e çıkarmak”


Bürotime Uluslararası Satış Direktörü Hakan Çeviköz yaptığı açıklamada “Bürotime olarak, gün içerisinde en çok zaman geçirdiğimiz yerlerden biri olan çalışma ve yaşam alanlarını yenilikçi ve modern konseptlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Tasarımlarımızla, ulusal ve uluslararası arenada çeşitli ödüllere layık görüldük. Bu anlayışla, mobilyalarımızı ülkemizdeki tüketicilerin yanı sıra, dünya genelindeki tüketicilerin hizmetine de sunmayı arzu ediyoruz. Hedefimiz yurt dışındaki konsept showroom sayımızı 25’e çıkarmak. Hali hazırda 50 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda yedinci bayimizin açılışını da Gürcistan’da gerçekleştirdik” dedi.




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