Burun ucu estetiği ile asabi görüntüye son

Dr. Hakan Demirel, burun ucu estetiği ile asabi görüntünün düzelebileceğini söyledi.

Clinicpark Estetik Plastik Rekonstrüktif Cerrah Uzmanı Op. Dr. Hakan Demirel, “Burun ucu da ilk bakışta estetik ve güzellik açısından burunda görülen en önemli kısmıdır. Güzel bir burun estetiği burun ucunun ne kadar güzel olduğuna da bağlıdır. Burun ucu düşüklüğü nefes almada sorunlar yaşanması dışında aynı zamanda estetik açıdan da kişiyi hem asabi hem de yorgun gösteriyor. Burun ucu düşüklüğü probleminin çözülmesi de bunlara bağlı olarak önem taşıyor. Burun ucu düşüklüğü de burun ucu estetiği ile ortadan kalkabiliyor” dedi.

Burun ucu estetiğinin ayrıca burun ucunun şeklini onarmak, yüksek görünümü ortadan kaldırmak ve burun ucunu yüz yapısına uygun hale getirmek için yapılan operasyon olduğunu ifade eden Op.Dr. Demirel, “Burun delikleri içeri doğru daralan burun yapısına sahip olan hastalar solunum zorluğu yaşarlar. Estetik burun operasyonu ile burun ucu büyüklüğü kontrol edilir, burun ucunun şekli değiştirilebilir, burun ile yaptığı açı değiştirilebilir. Ayrıca travmaya bağlı şekil bozuklukları düzeltilebilir, solunum problemleri ortadan kaldırılabilir. Kesin sonuçlar hastanın burun kemiği, kıkırdak yapısı, yüz şekli, deri kalınlığı ve yaşına bağlıdır. Burun ucu estetiği ameliyatına ihtiyacınız olup olmadığını belirlemenin en kolay yolu burnunuzu bir ayna ile incelemektir. Burun delikleriniz içeriye doğru daralmış görünüyorsa (sanki bir şey burnunuzun ucunu sıkıyormuş gibi) ve horlama gibi solunum sorunları yaşıyorsanız şüphelerinizi doğrulamak için yapabileceğiniz en iyi şey doktorunuzdan randevu alarak muayene olup, uygun görülmesi halinde burun ucu estetiği ameliyatı olmaktır” diye konuştu.

Op.Dr. Hakan Demirel, burun ucu estetiğinin faydalarını şöyle sıraladı:

“Burun ucu boyutunun burun ve yüz ile dengelenmesi, Genişliğinin giderilmesi, Profilden görünümü iyileştirmek için burun ucunun yükseltilmesi, Dudaklar ile burun arasındaki açının değiştirilip, düzensizliğin ortadan kaldırılıp daha orantılı bir yüz yapısı, Sahip olunan asimetri veya eğriliğin onarılması, Burun büyüklüğünün küçültülmesi.”

“Gençlerin kendi istekleriyle ameliyat olmak istemesi psikolojileri için önemli”

Burnun yeni şeklinin, yüzün anatomisine göre planlanacağı için kişinin, gelişimini tamamlayana kadar beklemenin gerekli olduğunu kaydeden Op.Dr. Demirel, “Bu kadınlar için 16, erkekler için 18 yaşa tekabül eder. Gençlerin ailelerinin ısrarıyla değil, kendi istekleriyle ameliyat olmak istemesi psikilojileri için önemlidir. Burun ucu estetiği ameliyatı yüz orantısını bozan burun ucunun onarılıp, kişinin yüz anatomisi ile uyumlu hale getirilmesiyle daha estetik dinç ve genç bir görünüm sağlar, kişinin kendine olan güvenini artırır ve toplum içinde kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olur. Burun ucu estetiği operasyonu hastane ortamında, steril ameliyathane koşullarında yapılmalıdır. Ameliyatın süresine bağlı olarak hastalar genellikle ameliyatın yapıldığı gün taburcu edilir. Cerrahin deneyimi oldukça önemlidir. Ameliyat sırasında solunumu kolaylaştırmak için, burnun iç yapıları da düzeltilecektir. Kullanılan tekniğe ve kişinin kıkırdak bütünlüğüne göre değişmekle birlikte operasyon ortalama 2 saat sürer” açıklamalarında bulundu.