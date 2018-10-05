"Burundaki şekil bozuklukları nefes almayı zorlaştırıyor"

Dr. Yücel Sarıaltın, bu aylarda artan üst solunum yolu enfeksiyonlarının nefes alma sorunlarını tetiklediğini ama bununla birlikte burunda var olan şekil bozukluklarının da rahat nefes alamama problemine yol açtığını savundu.

Kış aylarının yaklaşmasıyla artan solunum şikayetleri hakkında açıklama yapan Dr. Yücel Sarıaltın, bu aylarda artan üst solunum yolu enfeksiyonlarının nefes alma sorunlarını tetiklediğini ama bununla birlikte burunda var olan şekil bozukluklarının da rahat nefes alamama problemine yol açtığını belirtti.

Dr. Sarıaltın, rahat nefes alabilmek için öncelikle sorunun nereden kaynaklandığının saptanması gerektiğini, burundaki yapısal sorunlardan kaynaklanması durumunda ise tıbbi operasyonun gerekli olduğunu söyleyerek, “Burunda olan şekil bozuklukları, burunda bulunan kemik, kıkırdak ya da yumuşak dokudaki fazlalıklar, burundaki hava kanallarının düzgün faaliyet göstemesini engelleyerek nefes alma sorunlarına neden olur. Soğuk havalar ile sıklaşan üst solunum yolu enfeksiyonları ile burundaki bu yapısal sorunlar üst üste gelince de nefes almak çok sıkıntılı bir hale gelebilmektedir. Sorunu temelden çözümü için de burun ameliyatı gerekli olmaktadır”şeklinde konuştu.

“Burun rahatsızlıkları başka sorunlara da yol açabiliyor”

Burnundan rahat nefes alamayan kişilerin mecburen ağzından nefes aldığını belirten Sarıaltın, bunun da uyku apnesi, çeşitli akciğer rahatsızlıkları ve üst solunum yolu rahatsızlıklarına neden olabildiğini ifade etti. Burundaki eğriliklerin ve şekil bozukluklarının her zaman genetik olmadığını da ifade eden Sarıaltın, “Birçok kişi burun eğriliklerinin genetik olduğunu düşünür fakat, doğum sırasında burnun baskı altında kalması ya da özellikle çocuk yaşta gerçekleşip de hatırlanmayan burna alınan darbeler neticesinde de bu şekil bozuklukları sıklıkla olabiliyor. Dolayısı ile estetik açıdan da rahatsızık veren bu sorunlar, doğuştan değil sonradan gerçekleşmiş sorunlardan kaynaklanıyor” dedi.

“Nefes alma problemlerinin çözümü ile estetik ameliyat bir arada”

Nefes almayı etkileyen sorunlar ile estetik açıdan kusur oluşturan yapısal bozuklukları birlikte çözmenin mümkün olduğunun altını çizen Dr. Yücel Sarıaltın, “Burun şeklindeki asimetrik bozukluklar aynı zamanda nefes alma sorunlarına da yol açan problemler olabiliyor. Bununla birlikte burundaki hava kanalarının çalışması için cerrahi müdahale yaparken, ufak dokunuşlar ile estetik açıdan düzeltme de yapılması mümkün ve genelde hastalardan gelen talepler de bu şekilde oluyor. Hastalar tek ameliyatla hem nefes alma sorunlarını düzeltmek hem de burun estetiği yaptırmak istiyor” diye konuştu.