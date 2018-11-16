Buse Tosun dünya şampiyonu

U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda Buse Tosun finalde Romen Alexandra Nicoleta'yı 10-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.

72 kiloda Buse Tosun finalde Romen Alexandra Nicoleta'yı 10-0 mağlup ederek altın madalya kazandı. Dün Ayşegül Özbeğe ile gümüş madalya kazanan kadın milli takımı, şampiyonayı 1 altın 1 gümüş madalya ile tamamladı. Geçen yıl Polonya'da düzenlenen U23 şampiyonasında Evin Demirhan'la 1 madalya kazanan kadın milli takımı bu sene madalya sayısını ikiye çıkarttı.