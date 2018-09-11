BÜSTKİD Başkanı Derya Kök kongrede aday olmayacağını açıkladı

BÜSTKİD Başkanı Derya Kök, 22 Eylül'de gerçekleşecek olağanüstü genel kurulda aday olmacağını açıkladı.

Büyükçekmece'de 46 sivil toplum kuruluşunu bünyesinde barındıran çatı kuruluş Büyükçekmece Sivil Toplum Kuruluşları Derneği (BÜSTKİD) daha dinamik, daha işlevsel bir yönetim kurulu oluşturmak amacıyla olağanüstü genel kurul kararı aldı. 22 Eylül'de gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi bir araya gelen üye STK başkanları istişare toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Derya Kök tekrar aday olmayacağını açıkladı.

Derya Kök, siyasi görüş, etnik köken ve inanç farklılıklarını dışarıda tutup, Atatürk ilke ve devrimlerini, cumhuriyetin kuruluş değerlerini, vatanın bütünlüğünü, bayrağın tekliğini ve Büyükçekmece'yi ortak değer kabul eden 14 STK ile 2014 yılında bir araya gelerek bir platform oluşturduklarını kaydederek, “2017 Haziran ayında ise 32 ayrı STK'nın katılımı ile BÜSTKİD adı altında hükmi şahsiyet kazandık. Geldiğimiz günde 3 meslek odamızın da arasında olduğu 46 STK'dan oluşan güçlü ve itibarlı bir yapı haline geldik. Bu yapıyı ve misyonumuzu daha ileriye götürecek, bayrağımızı daha da yükseklere taşıyacak, tüm Türkiye'ye örnek olacak motivasyonu yüksek bir yönetim kurulu seçilmesi amacıyla olağanüstü genel kurul yapma kararı aldık” dedi.

Yeni kadronun önünü açmak düşüncesiyle tekrar aday olmayacağını açıklayan Kök, “Birbirinden değerli arkadaşlarımızın bu konuda sorumluluk almaktan kaçınmayacağını biliyorum. Tüm STK başkanlarına ve yönetim kuruluma teşekkür ediyor, haklarını helal etmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.