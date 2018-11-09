BÜSTKİD'de Onur Kurulu Genel Sekreterliğine Derya Çebi atandı

Büyükçekmece'de 51 sivil toplum kuruluşunu bünyesinde barındıran çatı kuruluş BÜSTKİD Onur Kurulu Genel Sekreterliğine Derya Çebi atandı. BÜSTKİD'in kurucu üyesi olan 32 STK başkanından oluşan ve aynı zamanda Yüksek Disiplin Kurulu olarak görev yapan Onur Kurulu, yaptığı toplantıda Başkan Derya Kök'e Genel Sekreter atama yetkisi vermişti. Onur Kurulu Başkanlığı da yaptığı yazılı açıklama ile Genel Sekreterliğe Mimaroba Dayanışma Platformu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Derya Çebi'nin atandığını duyurdu.

Derya Çebi kimdir?

1974 İstanbul doğumlu Büyükçekmece Lisesi mezunu olan Derya Çebi, İnternational AFAA-Fıtnees Convention ve Certıfıcate of Attendance belgesine sahip. Eğitmenlik, yöneticilik dışında aldığı şan ve musiki eğitimine da sahip Çebi, aynı zamanda bir özel okulda aile birliği başkanı olarak görev yapıyor. Evli ve 2 çocuk sahibi Çebi'nin bir başka ilgi alanı da ortopedik engelliler.