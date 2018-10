BÜSTKİD'de onur kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Büyükçekmece Sivil Toplum Kuruluşları Derneği (BÜSTKİD) onur kurulu başkanlığına BÜSTKİD'in kurucu başkanı olan Derya Kök seçildi.

Büyükçekmece'de 51 sivil toplum kuruluşunu bünyesinde barındıran çatı kuruluş Büyükçekmece Sivil Toplum Kuruluşları Derneği (BÜSTKİD) onur kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Aynı zamanda Yüksek Disiplin Kurulu olarak görev yapacak olan Onur Kurulu, BÜSTKİD kurucu üyesi olan 32 STK Başkanından oluşuyor.

Onur/yüksek disiplin kurulunun yaptığı bu ilk toplantıda başkanlığa Derya Kök, başkan yardımcılıklarına ise Burak Akhan ve Şaban Türker seçildiler. Onur/Yüksek Disiplin Kurulu sekreteryasını oluşturma ve bir genel sekreter atama yetkisinin Başkan Derya Kök'e verildiği toplantıda disiplin yönetmeliğine aykırı davranışlarından dolayı 1 kişiye 3 ay geçici çıkarma, 2 kişiye de kınama cezası verildi.

BÜSTKİD'in kurucu başkanı olan Derya Kök yaptığı konuşmada tüm üyelere teşekkür ederek, "Beni onurlandırdınız. Bu onura layık olmak ve BÜSTKİD misyonuna katkı vermek için var gücümle çalışacağım. Amacımız BÜSTKİD'i kurumsallaştırmak. Ceza alan arkadaşlarımız da bizden biri ve her birinin bu oluşuma katkıları var. Ancak yapılan hatalı eylemler mutlaka tüzük ve disiplin yönetmeliği gereğince cezalandırılmalı ki bundan sonrası için böylesi hatalara yer olmasın. Aldığımız her bir karar, attığımız her bir adım BÜSTKİD inşaasına konulan bir tuğladır" dedi.