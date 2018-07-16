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16 Temmuz 2018 11:33

Bütçe, Haziran’da 25,6 milyar TL açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi Haziran’da 25,6 milyar TL, Ocak-Haziran döneminde de 46,1 milyar TL açık verdi.

Bütçe, Haziran’da 25,6 milyar TL açık verdi

16 Temmuz 2018 11:33



Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2018 yılı Haziran ayı ve Ocak-Haziran dönemi merkezi yönetim bütçe denge verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim bütçesi Haziran ayında 25 milyar 623 milyon 934 bin TL, faiz dışı denge de 23 milyar 233 milyon 942 bin TL açık verdi.



Bu dönemde faiz dışı harcamalar 74 milyar 772 milyon 125 bin TL olarak gerçekleşirken, faiz harcamaları da 2 milyar 389 milyon 992 bin TL oldu.



Ocak-Haziran dönemi


Merkezi yönetim bütçesi 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 46 milyar 90 milyon 521 bin TL açık verdi. ilk 6 aylık dönemde faiz dışı harcamalar 365 milyar 883 milyon 817 bin TL olurken faiz harcamaları ise 33 milyar 807 milyon 394 bin TL oldu. Bu dönemde faiz dışı denge de 12 milyar 283 milyon 127 bin TL açık verdi.




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