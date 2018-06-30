Büyük göğüsler omurgayı da zedeliyor

Dr. Onur Gökdemir, bir çok sağlık sorununu da beraberinde getirdiğini söyledi.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Onur Gökdemir, “Çok büyük, ağır ve hantal memelerin boyutlarının küçültülmesi, yaygın olarak uygulanan bir plastik cerrahi prosedürüdür. Meme küçültme ameliyatı, sırt boyun ve omuz ağrısı, omuz derisinde çöküklük, meme altındaki deride döküntüler ve orantısız her iki memedeki büyüklükle ilişkili diğer sorunlar için en etkili tedavi yöntemidir. Ağır memeler tarafından sutyen askısı ile acılı basınca maruz kalan omuzlarda sürekli ileriye doğru çekme meydana gelir. Gün içinde omuzlardaki bu sürekli acılı basınç, vücutta duruş bozukluklarına ve kas-iskelet ağrılarına neden olur. Sırt kasları, aşırı büyük ve alçak memelerin öne-arkaya yüklenmesine direnmek için başarısız bir şekilde çalışırlar ve bu kaslarda sık bir şekilde spazm meydana gelir. Kas gerginliği ile ilgili sık olarak gözlenebilen baş ağrıları oluşur. Ağrı kesiciler, masaj, fizik tedavi, akupunktur ve diğer cerrahi dışı işlemler sadece geçici bir rahatlama sağlar. Meme küçültme ameliyatı için başvuran kadınların çoğunda yıllarca bu tarz rahatsızlıklara rastlanmış ve işlemden çok kısa süre sonrasında hızlı bir rahatlama yaşadıklarını beyan etmişlerdir. Meme küçültme ameliyatında amaç; ağrıyı kesmek, daha güzel ve daha orantılı bir meme elde etmek olsa da bu ameliyatlar rekonstrüktif amaçlıdır” dedi.

Meme küçültme ameliyatında pek çok popüler tekniklerin aynı genel hedefler ile başarılabilmekte olduğunu ifade eden Dr. Gökdemir, “Amaç, memelerin kütlesinin (ebat ve ağırlığın) azaltılması ve göğüs duvarındaki memelerin yukarıya doğru kaldırılmasıdır. Bu glandüler meme dokusunun ve meme cildinin çıkarılması ile mümkün olmaktadır. Ameliyattan önce, meme derisinde ayakta durur pozisyonda ameliyat için işaretleme yapılır. Ameliyat genel anestezi altında yapılır. Ameliyat ortalama 2- 3 saat sürer. İşaretli alanlardan meme cildi kaldırıldıktan sonra meme bezine girilir. Çıkarılan meme bezi muayene amaçlı patolojiye gönderilir. Çıkarılan meme parçası tartılarak diğer tarafla karşılaştırma yapılır. Yeterli miktarda cilt ve meme dokusu çıkarıldıktan sonra hasta oturur pozisyona getirilerek meme boyutu, şekli ve yara izleri son olarak değerlendirilir. Tatmin edici bir sonuç elde edildikten sonra emilebilen dikişlerle ameliyat sonlandırılır. Her iki memeye dren yerleştirilir. Bu drenler genellikle 2. günde çıkarılır. Ameliyat sonrası hastaya destekleyici sutyenlerden giydirilir. Bu sutyenin 6 hafta kadar giyilmesi önerilmektedir. Anestezi personeli hastayı uyandırır ve bekleme odasına alır. Ağrı genellikle çok şiddetli değildir. Ameliyat sonrası kullanılacak ağrı kesicilerle kolaylıkla tolere edilebilmektedir. İşinize bağlı olarak, genellikle 2 hafta sonra hafif işlere geri dönüş yapılabilir. 6 hafta içinde tüm egzersizlere ve yoğun aktivitelere dönülebilir. Birkaç hafta içinde düzelen şişlik ve morarmalar gözlenebilir. Yara izleri 6 ay ile 2 yıl arasında renk ve doku değişikliğine uğrarlar. Meme şekli 12 y içinde zamanla değişecek ve nihai sonuç 1 yıl sonunda oluşacaktır. Meme ucunda his kaybı bazen olmakla beraber genellikle geçicidir” diye konuştu.

Op.Dr. Gökdemir, başlıca risk ve komplikasyonları şöyle sıraladı:

“Meme küçültme cerrahisi tüm ameliyatlar için olası olan komplikasyonları içerir. Kanama, hematom, enfeksiyon, yara izi ve anesteziye bağlı olumsuz tepkiler dahil. Meme küçültme ameliyat özgü potansiyel riskler; asimetri, meme başında değişim veya kayıp, meme başı hassasiyeti ve emzirmede yetersizlik sayılabilir.”