Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası başlıyor

Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası, 15-24 Kasım tarihleri arasında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek.

Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası, Hindistan'da başlıyor. Şampiyonada ülkemizi 7 sporcu temsil edecek. Büyük Kadınlar Boks Milli Takımı, şampiyona hazırlıklarını Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde tamamladı. Milli takım kafilesi bugün Hindistan'a hareket edecek.

Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular ise şöyle:

Ayşe Çağırır 48 kg

Busenaz Çakıroğlu 51 kg

Esra Yıldız 57 kg

Sema Çalışkan 64 kg

Busenaz Sürmeneli 75 kg

Elif Güneri 81 kg

Şennur Demir +81 kg