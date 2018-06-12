Büyük karşılaşmanın finalistleri belli oldu

3 ay içinde toplam 1920 oyuncunun mücadele ettiği ve alanında Türkiye’nin en büyük organizasyonlarından olan ligde, yarı finalde yapılan karşılaşmaların ardından 72 takım içinden 20 takım büyük finale katılmaya hak kazandı.

Büyük finalde şampiyonluk için mücadele edecek finalist takımlar şunlar:

"Oyun Hizmetleri. TOA Esports, Mod-Z, Gaz Gezenler, Griffins, Ice Esports Club, Dark Passage, Moria’s Sons, Team Ready, Beşiktaş Esports, Osh-Tekk Warriors, Gameparam ESC, YoungStars TOA, Misi Esports Club, Not Fair, HWA Gaming, Invictum E-Sports, Kızıl Elma, Apophis Team, The Order.

Toplamda 60 bin dolarlık nakit ödülün dağıtılacağı finalde şampiyon olan takım, 16 bin dolar nakit ve ana sponsordan ekipman ödüllerinin yanı sıra, Berlin’de 25-29 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan 2 milyon dolar ödüllü ‘PUBG Global Invitational’ turnuvasına katılmaya hak kazanacak. Ayrıca büyük finalde dereceye giren 2. takım 8 bin dolar, 3. takım 4 bin dolar para ödülünün sahibi olacak.