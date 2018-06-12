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12 Haziran 2018 12:06

Büyük karşılaşmanın finalistleri belli oldu

Tam Game ve Pubg Ubg Corp işbirliği ile Türkiye, Azerbaycan ve Arap Ülkelerini kapsayan ilk onaylı Playerunknown’s Battlegrounds Liginde büyük finale sayılı günler kaldı.

Büyük karşılaşmanın finalistleri belli oldu

12 Haziran 2018 12:06


3 ay içinde toplam 1920 oyuncunun mücadele ettiği ve alanında Türkiye’nin en büyük organizasyonlarından olan ligde, yarı finalde yapılan karşılaşmaların ardından 72 takım içinden 20 takım büyük finale katılmaya hak kazandı.


Büyük finalde şampiyonluk için mücadele edecek finalist takımlar şunlar:


"Oyun Hizmetleri. TOA Esports, Mod-Z, Gaz Gezenler, Griffins, Ice Esports Club, Dark Passage, Moria’s Sons, Team Ready, Beşiktaş Esports, Osh-Tekk Warriors, Gameparam ESC, YoungStars TOA, Misi Esports Club, Not Fair, HWA Gaming, Invictum E-Sports, Kızıl Elma, Apophis Team, The Order.


Toplamda 60 bin dolarlık nakit ödülün dağıtılacağı finalde şampiyon olan takım, 16 bin dolar nakit ve ana sponsordan ekipman ödüllerinin yanı sıra, Berlin’de 25-29 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan 2 milyon dolar ödüllü ‘PUBG Global Invitational’ turnuvasına katılmaya hak kazanacak. Ayrıca büyük finalde dereceye giren 2. takım 8 bin dolar, 3. takım 4 bin dolar para ödülünün sahibi olacak.




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