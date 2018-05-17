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17 Mayıs 2018 14:09

Büyük Kudüs mitinginin yapılacağı alan havadan görüntülendi

Yenikapı Etkinlik Alanı’nda yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan "Zulme Lanet, Kudüs’e Destek" mitingi öncesinde alanda yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.

Büyük Kudüs mitinginin yapılacağı alan havadan görüntülendi

17 Mayıs 2018 14:09


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın Yenikapı Etkinlik Alanı’nda yapılacak olan "Zulme Lanet, Kudüs’e Destek" mitingi öncesinde çalışmalar sürüyor. Yarın 15.00’te yapılması planlanan büyük miting için görevliler alandaki çalışmalarına devam ediyor.


Binlerce kişinin katılması beklenen mitingin yapılacağı alan havadan görüntülendi.


Görüntülerde; konuşmaların yapılacağı sahnenin hazırlandığı görülüyor. Çok sayıda görevlinin alanda çalışmalarını sürdürdüğü görülürken, milli yas nedeniyle yarıya indirilen Türk Bayrağı dikkat çekiyor.




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