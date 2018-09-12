Büyük markalar artık esporu tercih ediyor

Küresel espor gelirlerinin ve yatırımların, 2018 yılı sonunda hızlı bir artışla 696 milyon dolardan 906 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

Çin, Kuzey Amerika ve bazı Avrupa ülkeleri dünyada espor sektörünün öncüleri arasında yer alıyor. Bu ülkelerde espor oyunlarının geniş bir izleyici kitlesi var. Türkiye'nin de genç nüfusu ile bu sektörde büyük bir potansiyel bulunuyor ve zaman içinde bu ülkelerin arasında yer alması bekleniyor.

Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı CEO'su Ozan Aydemir, 29 Eylül'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek olan global espor organizasyonu BLAST Pro Series ve esporun yükselişi ile ilgili olarak, “Türkiye'de yıllardır en çok oynanan online oyunlarından biri olan CS:GO, BLAST Pro Series İstanbul ile oyun tutkunları arasında tekrardan popülerlik kazandı. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla gelişen ve gelişme potansiyeli yüksek olan espora dünyaca ünlü dev markalar ilgi gösteriyor. Bu organizasyonda da çok önemli markalar iş ortağımız olarak yer alıyor. Esporun Türkiye'deki yıldızının ilerleyen yıllarda daha da parlayacağını inanıyoruz. Yatırımların hızla artığı bu sektörün 2020 yılında yayın hakları, reklamlar, sponsorluklar, ürün ve bilet satışlarıyla 1.5 ila 2 milyar dolar arası bir büyüklüğe ulaşmasını öngörüyoruz” dedi.

Oyunun kitlesi global marka takip eden yüksek gelirli

Türkiye'de 6 milyon 400 bin aktif CS:GO oyuncusu bulunduğunu belirten Ozan Aydemir, “Oyunun kitlesinin yaş oranı yüksek ve yüzde 58'i yüksek gelirli, üniversite mezunu ve iş sahibi olan kişilerden oluşuyor.* Oyun tutkunları bazı global markaları kendilerine yakın buluyor ve oyunla ilgili tüm içerikleri takip ederken bu markalara da ilgi gösteriyor. Espor tutkunları tuttuğu takım ve oyuncularını nasıl sahipleniyorsa oyununa destek veren markayı da öyle benimsiyor. Türkiye‘de artık neredeyse tüm yerel ve dünyaca ünlü dev markalar esporu pazarlama iletişimine dâhil ediyor. Pazarlama stratejilerine göre espor takımlarına sponsor oluyor ya da BLAST Pro Series gibi dev espor organizasyonlarında yerini alıyor” diye konuştu.