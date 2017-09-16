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16 Eylül 2017 15:03

Büyük Osmanlı Derneği’nden Kuzey Irak’ta yapılacak referandum ile ilgili açıklama

Büyük Osmanlı Derneği Genel Başkanı Bayram Demir, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından yapılması planlanan bağımsızlık referandumu ile ilgili, "ABD ve İsrail başta olmak üzere, emperyalist ve sosyalist güçlere uşaklık yapacak bir devletçik kurulmak isteniyor.

Büyük Osmanlı Derneği’nden Kuzey Irak’ta yapılacak referandum ile ilgili açıklama

16 Eylül 2017 15:03

Kukla devleti kurmak isteyenlere ve destek verenlere Türk hükümeti net ve açık bir duruş sergileyip çok sert tavır koymalıdır” dedi.


Büyük Osmanlı Derneği, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından 25 Eylül’de yapılması planlanan ’bağımsızlık referandumu’ ile ilgili açıklama yaptı. Genel Merkez’de gerçekleştirilen açıklamada Dernek Başkanı Bayram Demir, planlanan kukla devletinin arkasında ABD ve İsrail devletinin olduğunu öne sürdü. Öte yandan Başkan Demir, Türk hükümetinin de askeri müdahale seçeneğini masaya yatırması gerektiği önerisinde bulundu.



“Türk hükümeti çok sert tavır koymalıdır”


Türkiye’nin sert bir tavır koyması gerektiğine dikkat çeken Büyük Osmanlı Derneği Genel Başkanı Bayram Demir, “Irak ve Suriye’de, Amerika önderliğinde başlatılan parçalanma süreci yeni bir aşamaya gelmiştir. Irak’ın kuzeyinde bir Kürt devleti kurulmuyor. ABD ve İsrail başta olmak üzere, emperyalist ve sosyalist güçlere uşaklık yapacak bir devletçik kurulmak isteniyor. Irak ve Suriye’de bin yıllık Türk varlığı tehdit altındadır. Türkmeneli coğrafyasının silinmesi karşısında tarihi sorumluluğunu yerine getiremeyecek olanlar Türk milleti huzurunda vebal altındadırlar. Kukla devleti kurmak isteyenlere ve destek verenlere Türk Hükümeti net ve açık bir duruş sergileyip çok sert tavır koymalıdır” ifadelerini kullandı.



“Ankara, İstanbul, İzmir neyse Kerkük, Musul, Telafer de odur”


Başkan Bayram Demir, “Türkiye’nin güvenliği ve bütünlüğü Kerkük’ten, Musul’dan, Telafer’den, Bayır Bucak’tan geçer. Bizim için Ankara, İstanbul, İzmir neyse Kerkük, Musul, Telafer de odur. Türkmeneli’ndeki Türk varlığının korunması insani ve milli vazifemizdir. Büyük Osmanlı Derneği olarak, kukla devletin kurulmasına göz yumamayız. Bu duruma asla sessiz kalamayız. Irak Türkmen Cephesi lideri Erşad Salihi’nin açıklamalarını sonuna kadar destekliyoruz. 25 Eylül günü Kerkük’te referandum olursa, Kerküklü Türk kardeşlerimizin devlet kurumlarına ait binaları işgal etmeleri çağrısı yerinde ve doğru karardır” dedi.




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