Büyük projede ön satış günleri başladı

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “Yoğun talep karşısında satış sürecini erkene aldık. İlk bin konutu lansman öncesi ön satış günlerinde neredeyse yarı fiyatına satıyoruz. Önce gelenler doğal olarak en çok kazanacak” dedi.

Yoğun talep üzerine satış süreci öne çekilen Sur Yapı Antalya Projesi’nde öncelikle 2019 yılında teslim edilecek ilk bin konutun ön satışı başladı. Konutlar, lansmana özel indirimli fiyatlar ile satılıyor. Buna göre 47 metrekare 1+1 daireler 107 bin TL, 78,5 metrekare 2+1 daireler 199 bin TL, 118,5 metrekare 3+1 daireler 295 bin TL ve 186,5 metrekare 4+1 daireler ise 460 bin TL’den başlayan peşin fiyatlarla satışa sunuldu.

Türkiye’nin dört bir yanından 20 binin üzerinde ön talep alınca yoğun talebi daha fazla bekletmek istemediklerini belirten Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Bu nedenle ön satış günleri düzenledik. Ön satış günlerinde tamamı peşin ödemelere yüzde 10 indirim uyguluyoruz. Ayrıca iki farklı ödeme imkanı sunuyoruz. Birincisinde yüzde 20 peşin alıyoruz. Yüzde 80’lik kısmı ise banka kredisi şeklinde ödeniyor. Bu ödeme imkanı kapsamında yüzde 5 iskonto uyguluyoruz. İkinci seçenekte ise yüzde 35 peşin alıyoruz, Eylül 2018’de yüzde 10 ara ödeme alıyor, kalan kısmı ise vade farksız 36 eşit takside bölüyoruz" dedi.

Antalya’nın kira amortisman süresi en kısa olan bölgesi

Antalya Kepez bölgesinin kira amortisman süresinin 14 yıl olduğunu belirten Elmas, “Bu süre, kira amortismanı kapsamında sadece Antalya için değil, tüm Türkiye’de yatırımın geri dönüşü anlamında en kısa sürelerden biri. Antalya’nın gelişimi Kepez bölgesine doğru gerçekleşiyor. Bu nedenle kent içinde gerek oturumcu, gerekse yatırımcı kitlenin çok iyi kazançlar elde edeceği, projenin içerisinde yer alan tüm fonksiyonlarla hayatın içerisinde kalacağı, biraz daha serin, doğaya daha yakın olmak isteyenler için ideal bir konumdayız. Ayrıca ikinci, üçüncü evini Antalya’dan almak isteyen gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından pek çok kişi Antalya projemizle ilgileniyor. Gösterilen bu ilgi bizleri de son derece memnun ediyor” şeklinde konuştu.

Proje tamamlandığında yaklaşık 70 bin kişinin yaşayacağını belirten Elmas, “Öncelikle hak sahiplerinin evlerini teslim edeceğiz. Toplamda ise 19 bin konutu 8 yıllık bir süreçte tamamlamayı hedefliyoruz. Her yıl için 5 bin kişinin istihdam edileceği projenin yatırım değeri 8 milyar TL’yi buluyor. Bir yandan istihdama, diğer yandan da ekonomiye katkı sağlayacak proje, bu kadar büyük bir alanda gerçekleşen Türkiye’nin en büyük ve örnek kentsel dönüşümü olacak. Bunun yanı sıra uygulanan çevreci dönüşüm modeliyle de Türkiye’ye örnek oluyoruz” dedi.

Kurulacak olan yeni şehirde yaklaşık 249 bin metrekare yeşil alan olacak. Yeni şehrin ortasına inşa edilecek dev şehir parkı ise yaklaşık 157 bin metrekare büyüklüğünde olacak. 157 bin metrekarelik parkın içerisinde yeşil alanlar, göletler, sera alanları, çocuk oyun alanları, aktivite alanları, dinlenme alanları, gezi ve koşu parkurları yer alacak. Ayrıca dev şehir parkının içerisinde piknik alanı, müze, sera alanı, semt pazarı, pergola altı dinlenme alanları, iskele alanları, etkinlik çadırı, göletler, yeşil alanlar, süs havuzları, geniş meydanlar, amfi alanları, köy meydanı, gölet kafeleri ve çim sahaları yer alıyor. Park Antalya’nın en büyük şehir parkı olacak.