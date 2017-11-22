Büyükada Davasının ikinci duruşması başladı

Bugünkü duruşmada, aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç’ın da bulunduğu 3 sanığın ifadesinin alınması bekleniyor.

Büyükada’da 5 Temmuz 2017 tarihinde düzenlenen toplantıya ilişkin haklarında dava açılana 11 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.

İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, yoklama yapılmasının ardından, geçen celse dinlenmeyen sanıkların ifadelerinin alınması bekleniyor.

Duruşma öncesi, Uluslararası Af Örgütü temsilcileri ve insan hakları platformları ile üyelerinin bulunduğu bir grup İstanbul Adalet Sarayı’nın karşısındaki meydanda “Hak Savunucuları için Adalet” yazılı bir pankart açarak basın açıklaması yaptı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan İnsan Hakları Ortak Platformu Genel Koordinatörü Feray Salman, açılan davanın hak savunucularına karşı haksız bir dava olduğunu ve bir an önce kapatılması gerektiğini belirtti. Salman, “Hak savunucularının itibarları iade edilmelidir. Bugünkü duruşmada, ilk duruşmada dinlenmeyen iki hak savunucusu ile 9 Haziran 2017 tarihinden bu yana İzmir Şakran Cezaevinde tutuklu bulunan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç mahkeme heyeti tarafından dinlenecek. Yargılanan diğer arkadaşlarımız gibi, Taner’in de 20 yılı aşkındır sürdürdüğü insan hakları savunuculuğu çalışmalarının tanığıyız. Somut delil olmaksızın terör örgütü üyeliği ile suçlanması ve 5 ayı aşkındır tutuklu bulunması adaletsizdir ve hukuk dışıdır” dedi.

Grup, duruşmayı izlemek üzere adliyeye girdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Temmuz 2017 tarihinde Büyükada’da düzenlenen gizli toplantıya ilişkin hazırlanan iddianamede, İsveç vatandaşı Ali Ghravi, Günal Kurşun, İdil Eser, İlknur Üstün, Muhammed Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan, Özlem Dalkıran, Taner Kılıç, Veli Acu, Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner ve Nalan Erkem’in “Silahlı terör örgütüne üye olmak ve silahlı terör örgütüne yardım” suçlarından 7 yıl 6 aydan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.