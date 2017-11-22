Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 10:41

Büyükada Davasının ikinci duruşması başladı

Büyükada’da 5 Temmuz 2017 tarihinde düzenlenen toplantıya ilişkin 11 sanık hakkında açılan davanın ikinci duruşması başladı.

Büyükada Davasının ikinci duruşması başladı

22 Kasım 2017 10:41

Bugünkü duruşmada, aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç’ın da bulunduğu 3 sanığın ifadesinin alınması bekleniyor.


Büyükada’da 5 Temmuz 2017 tarihinde düzenlenen toplantıya ilişkin haklarında dava açılana 11 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.


İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, yoklama yapılmasının ardından, geçen celse dinlenmeyen sanıkların ifadelerinin alınması bekleniyor.


Duruşma öncesi, Uluslararası Af Örgütü temsilcileri ve insan hakları platformları ile üyelerinin bulunduğu bir grup İstanbul Adalet Sarayı’nın karşısındaki meydanda “Hak Savunucuları için Adalet” yazılı bir pankart açarak basın açıklaması yaptı.


Grup adına basın açıklamasını okuyan İnsan Hakları Ortak Platformu Genel Koordinatörü Feray Salman, açılan davanın hak savunucularına karşı haksız bir dava olduğunu ve bir an önce kapatılması gerektiğini belirtti. Salman, “Hak savunucularının itibarları iade edilmelidir. Bugünkü duruşmada, ilk duruşmada dinlenmeyen iki hak savunucusu ile 9 Haziran 2017 tarihinden bu yana İzmir Şakran Cezaevinde tutuklu bulunan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç mahkeme heyeti tarafından dinlenecek. Yargılanan diğer arkadaşlarımız gibi, Taner’in de 20 yılı aşkındır sürdürdüğü insan hakları savunuculuğu çalışmalarının tanığıyız. Somut delil olmaksızın terör örgütü üyeliği ile suçlanması ve 5 ayı aşkındır tutuklu bulunması adaletsizdir ve hukuk dışıdır” dedi.


Grup, duruşmayı izlemek üzere adliyeye girdi.


İddianameden


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Temmuz 2017 tarihinde Büyükada’da düzenlenen gizli toplantıya ilişkin hazırlanan iddianamede, İsveç vatandaşı Ali Ghravi, Günal Kurşun, İdil Eser, İlknur Üstün, Muhammed Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan, Özlem Dalkıran, Taner Kılıç, Veli Acu, Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner ve Nalan Erkem’in “Silahlı terör örgütüne üye olmak ve silahlı terör örgütüne yardım” suçlarından 7 yıl 6 aydan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
16
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Perşembe
    Hafif Yağmurlu
    16°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç