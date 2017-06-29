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29 Haziran 2017 16:52

Büyükada’da 4’üncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Büyükada’daki evlerinin 4’üncü katından düşerek ağır yaralanan 22 yaşındaki Mısra Sancaktaroğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Büyükada’da 4’üncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

29 Haziran 2017 16:52


Büyükada’da yaşayan 22 yaşındaki Mısra Sancaktaroğlu 4 gün önce oturdukları evin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Sara hastası olduğu öğrenilen genç kız Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


4 gündür hastanenin yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veren genç kızdan acı haber geldi. Grafikerlik yapan ve çevresinde çok sevildiği öğrenilen genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Mısra Sancaktaroğlu’nun cenazesi yarın Büyükada’daki Hamidiye Camii’nde cumadan sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.




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