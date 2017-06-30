Büyükada’daki evlerinin 4’üncü katından düşen 22 yaşındaki Mısra Sancaktaroğlu, kaldırıldığı hastanede 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti. Genç kız için bugün Hamidiye Camii’nde cuma namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye genç kızın acılı ailesi başta olmak üzere Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, sanatçı Ediz Hun ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesi, genç kızın annesi Reyhan Sancaktaroğlu ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Genç kız için alınan helalliğin ardından cenaze namazı kılındı. Tabutu omuzlarda taşınan genç kız, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.