Büyükada'da toplanan sivil toplum kuruluşları faytonlara koşulan atlar için eylem düzenledi.

İstanbul Büyükada'da ‘Faytona son, atlara özgürlük' eylemi gerçekleştirildi. Eylemi gerçekleştiren sivil toplum örgütleri zor şartlarda faytonculukta kullanılan atlar için özgürlük talep etti. Toplanan yüzlerce kişi sloganlar eşliğinde yürüyerek basın açıklaması yapılacak alana ilerledi.

Basın açıklamasını grup adına yapan Esra Yıldırım, ”Adalar'da her yıl yüzlerce tutsak at ölüyor. Deniz atların cansız bedenleriyle dolu. Bugün buna ‘dur' demek için buradayız. Kavurucu sıcaklarda dur durak bilmeden koşturuldukları için ayakları kanayan, kış olunca öylece bir kenara bırakılan, bir parça ot ve bir yudum su ile idare etmesini öğrenmek zorunda kalan, turizm nostaljinin köleleri atların sırtlarında şaklayan kırbaçtan azat olmaları için, Adalar'da,Türkiye'nin diğer illerinde ve yeryüzünün herhangi bir noktasında kullanılan atların özgürlüğü için ‘daha iyi' şartlar değil, atlar için kölelik olan atlı faytonların kaldırılmasını ve atların ömürleri boyunca kullanılmadan yaşaması için güvence altına alınmalarını talep ediyoruz” dedi.

“Atlar, ulaşımın sağlanması için ‘olmazsa olmaz' değildir”

Adalar'da ulaşımın sağlanması için atların ‘olmazsa olmaz' olmadığını söyleyen Yıldırım, “Atlar kullanılmadan ulaşım sağlamak mümkündür. Adalar'ın dokusuna uygun, çevre dostu birden çok ulaşım çözümü varken çeşitli bahanelerle atların kullanılmasında ısrarcı olmak hak ve özgürlük ihlalidir. Çözüm bir tane değil birden fazladır. Elektrikli faytondan raylı sisteme, bisiklete kadar birden fazla çözüm adalet duygusuna sahip kişilerin gündeminde olmalıdır” diye konuştu.

“Talebimiz, atların faytonlardan derhal özgürleştirilmesidir”

Taleplerinin nostalji adı altında belli sayıda atın fayton köleliğine devam etmesi olmadığını belirten Yıldırım, “Tek bir faytonda tek bir atın kalmayacağı şekilde atların faytonlardan azat edilmesidir. Talebimiz atların 6 saat kullanılması değil, hiç kullanılmamasıdır. Talebimiz atların hayatları boyunca kullanılmadan yaşayacağı alan ya da alanların tesis edilmesidir. Talebimiz atlı faytonların tarihe karışmasıdır. Talebimiz atlar için hemen şimdi özgürlüktür” şeklinde konuştu.

Eylemciler yapılan basın açıklamasının ardından atılan sloganlarla dağıldı.