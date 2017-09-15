Büyükada’da sünnet şöleni

Kartal Belediyesinin Marmara Belediyeler Birliği tarafından ödüle layık görülen "Yıl Boyu Ücretsiz Sünnet Kampanyası" projesi kapsamında Kartal Belediyesi Büyükada Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen şölenle yüzlerce sünnet çocuğunu ve ailelerini bir araya getirdi. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün katılımıyla gerçekleşen şölen, kokteyl ile başlayıp, animasyon, konser, balon atölyesi, yüz boyama, kaydırak, canlı langırt gibi aktivitelerle devam etti.

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen “Yıl Boyu Ücretsiz Sünnet Kampanyası” sünnet şöleninde çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi. Şölen sonrası Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, bu özel günün mutluluğunu yaşayan sünnet çocuklarına tablet hediye etti.

"Amacımız sünneti ehli olan insanların yapmasını sağlamak"

Sünnetin uzman kişiler tarafından sağlıklı bir şekilde yapılması gerektiğine dikkat çeken Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, "Bizim diğer belediyelerden farkımız biz sünnetlerimizi hastane koşullarında ve yıl boyu yapıyoruz. Bize başvuran kartallı aileler, çocuklarını anlaştığımız hastanelerde steril bir ortamda sünnet ettirebiliyor. Senenin bir günü de burada toplanıyoruz ve bu eğlenceyi gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız sünneti ehli olan insanların yapmasını sağlamak. Sünnete bağlı komplikasyonları çocuklarımız ömür boyu çekmesin" diye konuştu.

"Sünnet hastanede steril bir ortamda oldu"

5 yaşındaki oğlunun sünnet heyecanını yaşayan Abdullah Yol, "İlk çocuğumuz ve Kartal Belediyesinin düzenlemiş olduğu sünnet organizasyonunda sünnet oldu. Belediye Başkanımız Altınok Öz’e çok teşekkür ediyoruz. Sünneti hastanede steril bir ortamda oldu, biz mutluyuz" dedi.

Sünnet çocuklarının en küçüğü 11 aylık Tuna Aras’ın annesi Zeynep Albayrak ise "Güzel bir şölen gerçekleşiyor, mutluyum. Çok hoş karşılıyorlar gayet memnunuz" ifadelerini kullandı.

10 yaşındaki kardeşiyle beraber sünnet olan 12 yaşındaki Ahmet Turan Hardal ise "Kardeşimle beraber sünnet olmak istiyorduk, olduk rahatladık. Çok iyi hissediyorum. Burası çok keyifli ve güzel vakit geçiriyorum" dedi.