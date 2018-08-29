Büyükçekmece 2’nci Kitap Günleri’nin onur konuğu Emre Kongar olacak

“Büyükçekmece Belediyesi 2’nci Kitap Günleri” 1 Eylül Cumartesi günü onur konuğu Emre Kongar’ın katılımıyla gerçekleşiyor. Çok sayıda ünlü yazar ve yayın evinin katılacağı kitap günlerinin birinci gününde gazeteci Enver Aysever de okurlarıyla saat 15.00’da Büyükçekmece Belediyesinde buluşacak.

1 Eylül Cumartesi günü başlıyor

Belediye avlusunda gerçekleştirilen Kitap Günleri’nin birinci gününde saat 17.00’da trio müzik eşliğinde açılış kokteyli yapıldıktan sonra kitap günlerinin onur konuğu olan Prof. Emre Kongar gerçekleştireceği imza töreniyle sevenleriyle bir araya gelecek. Büyükçekmece Belediyesi Kitap Günleri’nde birçok ünlü yazar kitaplarını vatandaşlar için imzalayacak, hafta boyunca çocuklara ve yetişkinlere çok sayıda çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve ünlü yazarlar vatandaşlar için söyleşiler gerçekleştirecek.

İmza günü ve söyleşiler

Büyükçekmece Belediyesi 2. Kitap Günleri’nde Enver Aysever, Sinan Meydan, Hanefi Avcı, Kerimcan Kamal, Bahar Feyzan, Cenk Sönmezsoy, Murat Tavlı, Saygı Öztürk, Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, Göktuğ Canbaba, Ayşenur Arslan, Ömür Kurt, Nasuh Mahruki, Osman Balcıgil, İhsan Eliaçık ve Nebil Özgentürk gibi isimler kitapseverlerle imza günleri ve söyleşileriyle buluşacak.

Ayrıca kitap günleri kapsamında Semra Atasoy yazarlık atölyesi ve İrfan Ünalan karikatür atölyesi gerçekleşecek.

“Herkesi kitap günlerimize davet ediyorum”

Geçen yıl ilki düzenlenen Büyükçekmece Belediyesi Kitap Günleri’ne yoğun katılım sağlandığını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Büyükçekmece ailemizin eğitim düzeyi yüksektir ve okumayı çok seviyor. Büyükçekmecelilerin kültür ve sanat alanındaki başarısı da bunun bir göstergesidir. Bu nedenle “Büyükçekmece Belediyesi 2. Kitap Günleri”nin çok daha büyük bir ilgi göreceğine inanıyorum. Ülkemizin en saygın yayınevleri ve sevilen yazarlarımızı Büyükçekmece ailemizle buluşturacağız. Kitap günleri kapsamında her gün farklı bir etkinlikle kapılarını açacak. Herkesi kitap günlerimize davet ediyorum” dedi.

Belediye binası avlusunda gerçekleştirilen Kitap Günleri 9 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.