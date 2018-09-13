Büyükçekmece 7'nci kez “Dünyanın En İyi Festivali” ödülünü aldı

Dünya Festivaller Birliği (FIDAF) tarafından yedinci kez “Dünyanın En İyi Festivali” seçilen 19'uncu Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali bir kez daha Türkiye'nin gururu oldu.

Büyükçekmece Belediyesi'nin ödülü Güney Kore'nin Cheonan kentinde devam eden 27. Cheonan Dans Festivali'nde FIDAF Başkanı Koo Bon Young tarafından Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e takdim edildi.

“En büyük destekçim Büyükçekmece ailemdir”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “7'inci kez dünyanın en iyi kültür ve sanat festivali ödülüne layık görüldüğümüz için gurur duyuyorum. Bu başarıyı elde etmemizde en büyük destekçimiz büyük Büyükçekmece ailemdir. Tam 19 yıldır kesintisiz olarak gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali sayesinde tüm dünyaya sevgi, dostluk, kardeşlik ve barış mesajları veriyoruz. Dünyanın en çok ihtiyacı olan şey sevgi ve barıştır. Festivalimizin sloganı haline gelen Sevgi Birbirimize Barış Hepimize cümlesini tüm dünyaya yaymanın mutluluğunu yaşıyoruz. Festivalimizin başarısı ülkemizin sınırlarını aşarak artık bir dünya festivali olarak tescillenmiştir” dedi.

Güney Kore'nin Cheonan kentinde gerçekleşen ödül töreninde FIDAF Başkanı Koo Bon Young tarafından takdim edilen ödülü alan Başkan Dr. Hasan Akgün, dünyanın farklı ülkelerinden festivale katılan yüzlerce kişi tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.