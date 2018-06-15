Büyükçekmece Ailesi geleneksel bayramlaşma töreninde buluştu

Büyükçekmece Belediye Hizmet Binası’nda gerçekleşen bayramlaşma törenine Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Birlik ve beraberliğimiz vesile olsun”

Bayramlaşma töreninde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bir Ramazan Bayramı’nda daha büyük Büyükçekmece Ailesi ile birlikte bayramlaşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek şunları söyledi: “Milletçe hepimizin Ramazan Bayramı kutlu olsun. Bir aylık bir Ramazan ayı boyunca oruçlarımızı tuttuk, birlikte her akşam bir mahallemizde iftar sofrasını paylaştık. Bu ayda ihtiyaç sahiplerine daha fazla yardım eli uzatıldı. Kalplerimiz daha çok yumuşadı, yardımlaşma duygusu daha çok ön plana çıktı. Şimdi de bayramını kutluyoruz. Öncelikle bu bayramın Ortadoğu’da, İslam aleminde akan kanların durmasına vesile olmasını diliyorum. Yine bu bayramın 24 Haziran’da ülkemizin geleceğini belirleyecek seçimde de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu güzel bayram insanların birbirini sevmesine vesile olsun. Birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olsun.”

Başkan Akgün’ün konuşmasının ardından bayramlaşma töreni gerçekleşti. Bayramlaşamaya katılan Büyükçekmeceliler daha sonra kendileri için hazırlanan ikram stantlarında yemeklerini yedi.