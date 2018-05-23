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23 Mayıs 2018 10:44

Büyükçekmece Ailesi, Ramazan’ın güzelliğini iftar sofralarında paylaşıyor

Büyükçekmece Belediyesinin geleneksel mahalle iftarları Kamiloba ve Ekinoba mahallerinde bölge halkının yoğun ilgisiyle devam etti.

Büyükçekmece Ailesi, Ramazan’ın güzelliğini iftar sofralarında paylaşıyor

23 Mayıs 2018 10:44

Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece ailem ile her akşam bir mahallemizde Ramazan ayının bereketini ve güzelliklerini paylaşmaktan dolayı son derece mutluyum" dedi.


Ramazan ayı süresince her akşam bir mahallede düzenlenen iftarda Büyükçekmece Ailesini ağırlayan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, önceki akşam Kamiloba, dün akşam da Ekinoba mahalle sakinleriyle iftarda bir araya geldi.



“Ramazan paylaşmak demektir”


İftar alanındaki tüm masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Ramazan ayı paylaşma ayıdır. Ramazan ayının tüm güzelliklerini siz büyük Büyükçekmece ailemle yaşamaktan mutluluk duyuyorum. Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi bu yıl da her akşam sizlerle bir araya gelerek orucumuzu birlikte açıyoruz. Mübarek Ramazan ayı hepimize bolluk ve bereket getirsin" şeklinde konuştu.


Kamiloba iftarı sonrasında geçtiğimiz yıl vefat eden Kamiloba Muhtarı Mehmet Bursalı’nın evini ziyaret eden Başkan Akgün, Bursalı ailesiyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.




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