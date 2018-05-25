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25 Mayıs 2018 12:11

Büyükçekmece ailesi, Türkoba mahalle iftarında buluştu

Büyükçekmece Belediyesi’nin geleneksel mahalle iftarları Türkoba Mahallesi, Türkoba İlkokulu bahçesinde mahalle halkının yoğun katılımıyla devam etti.

Büyükçekmece ailesi, Türkoba mahalle iftarında buluştu

25 Mayıs 2018 12:11

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Siz değerli Büyükçekmece ailem ile her akşam bir mahallemizde Ramazan ayının bereketini ve güzelliklerini paylaşmaktan dolayı mutluyum” dedi.


Ramazan ayı süresince her akşam bir mahallede düzenlenen iftarda Büyükçekmece ailesini ağırlayan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Türkoba mahalle sakinleriyle iftarda bir araya geldi.



“Çayırlar’a cami müjdesi”


İftar öncesinde konuşan Başkan Akgün, “Duamız şudur ki; yüce Allah gelecek yılda sağlık içinde, eksiksiz yine hep birlikte iftar açmayı bize nasip etsin. Bizim felsefemizde hizmetin temeli sevgidir. Ben bütün insanları, bütün canlıları hepinizi çok ama çok seviyorum. Çünkü insanın yüreğinde sevgi olduğu müddetçe her şeyi sağlam olur. İmanı da sağlam olur. Birbirinizi sevdiğiniz zaman aldığınız nefesten bile bir haz alırsınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyorum. Yetinmeyi, bulduğumuzla geçinmeyi ve samimiyeti eksik etmeyelim. Mübarek Ramazan ayı hepimize bolluk ve bereket getirsin” şeklinde konuştu. Başkan Akgün, Çayırlar mevkiinde yapılacak olan caminin inşaatına çok yakında başlanacağının müjdesini de verdi.


Başkan Akgün, mahalle sakinleri ile iftarını açtıktan sonra Türkoba sakinlerinden Gür ailesinin evine konuk oldu.




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