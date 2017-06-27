Büyükçekmece ailesi, yeni evinde çifte bayram yaşadı

Ramazan ayını dolu dolu geçiren, her akşam bir mahallede iftar sofralarında buluşan Büyükçekmece ailesi, geleneksel bayramlaşma töreni için Büyükçekmece Belediyesinin yapımı yeni tamamlanan belediye binasında buluştu. Bayramlaşmaya Büyükçekmece Kaymakamı Mustafa Hulusi Arat, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İlçe Emniyet Müdürü Murat Yıldırım, İlçe Müftüsü İrfan Üstündağ, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarlarının yanı sıra çok sayıda Büyükçekmeceli katıldı.

“Bayramlar birbirinden kaçma günleri olmamalıdır”

Bayramlaşma töreninde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha da perçinlendiği çok özel günler olduğunu belirterek, “Bayramlar insanların birbirinden kaçtığı, uzaklaştığı zamanlar değildir. Bayramlar bizi biz yapan, birbirimize daha çok kenetleyen günlerdir. Bunun için bayramlarda büyüklerimizi unutmamalıyız, küçüklerimizi sevindirmeliyiz” dedi.

Türkiye’de başka örneği yok

Büyükçekmece ailesini yeni belediye binasında ağırlamaktan dolayı son derece mutlu olduğunu da ifade eden Başkan Akgün, şunları söyledi:

“Yapımı yaklaşık 5 yıl sürdü. Ama içimize sinen çok özel bir belediye binası yaptık. Türkiye’de Ortaçağ mimarisinin tek örneği olan yeni belediye binamız sizlere sadece belediyecilik hizmeti değil aynı zamanda da sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda da hizmetler sunacaktır. Sabahın 8’inden gecenin 2’sine kadar açık kalacak olan belediye binamızı sizlerin adeta ikinci bir evi gibi olacak. Büyük Büyükçekmece Aileme hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

“Büyükçekmece’ye yakışan bir bina olmuş”

Büyükçekmece Kaymakamı Mustafa Hulusi Arat, bayramlaşmanın insanları birbirine daha çok yaklaştıran, hoşgörünün ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı günler olduğuna vurgu yaparak, “Sizlerle birlikte Büyükçekmece Belediyemizin yeni binasında bayramlaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni belediye binası gerçekten de Büyükçekmece’ye yakışan çok özel bir yapı olmuş. Başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

İki saati aşkın bir sürede devam eden bayramlaşma törenine bu yıl katılım çok yoğun olurken, bayramlaşmaya katılan Büyükçekmeceliler, kendileri için kurulan açık büfe stantlarında dağıtılan ikramlar ve müzik dinletileri eşliğinde birbirleriyle bayramlaşmanın mutluluğunu yaşadı.