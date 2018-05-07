Büyükçekmece Belediye Meclisi balıkçılar kooperatifinde toplandı

Zaman zaman belediye meclisini halkla iç içe kahvehanelerde yapan ve bunu usul haline getiren Büyükçekmece Belediye Meclisi, bu kez balıkçı teknelerinin arasında toplandı.

“1398 belediye içinde tek örneğiz”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Mayıs ayı meclis oturumunu İstanbul’un en güzel beldelerinden biri olan Güzelce mahallesi, balıkçılar kooperatifinde gerçekleştirerek bir ilke daha imza attıklarını belirterek; “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde balıkçılar kooperatifinde, balıkçı tekneleri içerisinde yapılan ilk meclis toplantısı olduğunu net bir şekilde biliyorum. Demokrasi gereği bu tip faaliyetlerin çok önemli olduğunu bilmeliyiz. Seçilmişlerin kendilerini seçen vatandaşımızla birlikte değişik mekanlarda bu tür toplantıları yapmaları demokrasinin en güzel örneklerindendir. Türkiye’de 1398 belediye içerisinde bunu sadece Büyükçekmece Belediyesi yapıyor. Bugüne kadar şehrimizin her mahallesinde vatandaşımızla belediye meclisimizi bütünleştirdik. Şehrimiz adına konuşulanları, meclis üyelerimizin ve belediye başkanının neler konuştuğunu, bu şehir için ne gibi kararlar alındığını halkımızda bizimle birlikte yaşayarak duydu ve gördü. Bugün bizi burada en iyi şekilde ağırlayan Güzelce Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Erdoğan Kartal ve ekibine de teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.

Büyükçekmece’ye “Avrupa Şeref Bayrağı” onuru

Başkan Akgün, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından Büyükçekmece Belediyesi’nin “Avrupa Şeref Bayrağı” ile onurlandırıldığını açıkladı. Akgün, 1150 belediye içerisinden sadece 8 belediyeye “Avrupa Şeref Bayrağı” verildiğini belirterek; “Katıldığımız uluslararası projeler, kardeş kentlerle kurduğumuz iyi ilişkiler, uluslararası kuruluşlara üyeliklerimiz ile yerelde sergilenen sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmaları neticesinde, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından ’Avrupa Şeref Bayrağı’ ile ödüllendirildik. Bu gurur Büyükçekmece ailesine aittir” diye konuştu.

19 Mayıs’ın anlam ve önemi konuşuldu

Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı birinci oturumuna ilişkin gündem maddelerinin görüşülmesinin öncesinde tarihçi, yazar ve araştırmacı Sinan Meydan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın anlam ve önemine yönelik bir konuşma yaptı. Daha sonra CHP adına Cemal Kaya ve Ak Parti adına da Taner Canbaz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na ilişkin birer konuşma yaptılar. CHP Meclis Üyesi Dr. Önder Yüksel Eryiğit, 10 -16 Mayıs Engelliler Haftası’na yönelik bir konuşma yaptı.

Recep Alpaslan unutulmadı

Konuşmaların ardından Başkan Akgün, Zeka Oyunları Yarışması’nda Büyükçekmece’yi temsil eden İstanbul birincisi ve Türkiye 12’incisi Serhat Keskinkılıç’ı diz üstü bilgisayar ile ödüllendirdi. Geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Belediye Meclis Üyesi Recep Alpaslan, ölümün 3. yıl dönümünde mecliste rahmetle anıldı. Ardından Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı birinci oturumunda yer alan gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.