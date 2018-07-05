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05 Temmuz 2018 10:33

Büyükçekmece Belediyesi 11 yılda 22 bin 600 mezun verdi

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Meslek Edindirme ve EYOP Mezuniyet Töreni Atatürk Kültür Merkezi’nde büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Büyükçekmece Belediyesi 11 yılda 22 bin 600 mezun verdi

05 Temmuz 2018 10:33


Bu yıl 11 branşta 436 mezun veren Halk Akademisi Meslek Edindirme Kursları, 11 yılda toplam 22 bin 600 mezun verdi. İngilizce, bilgisayar işletmenliği, afet bilinci eğitimi, aşçı çırağı, pasta çırağı, cilt bakımı ve temel makyaj, manikür ve pedikür teknikleri, kuaförlük, ilk yardım, iş güvenliği işçi sağlığı ve Türk işaret dilinde ders alan Büyükçekmeceliler, mezun olmanın sevincini doyasıya yaşadı. Evden Yeniden Okula Projesi (EYOP) kapsamında ders alan 85 öğrenci de mezun olmanın haklı gururu ve sevincini aileleri ve dostlarıyla paylaştı. İşaret dili öğrencilerinin mezuniyet töreni açılışında İstiklal Marşı’nı işaret diliyle söylemeleri ise törene katılan vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı.


“Bu rüzgar dalga dalga yayılır”


Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ü temsilen mezuniyet törenine katılan Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar şu şekilde konuştu: “Çok kıymetli kursiyerlerimiz bu mezuniyet töreninde burada sizlerle bir arada olmak bizler için gurur verici. Özellikle bu tabloyu gördükten sonra aslında yaptığınız işin ne kadar doğru olduğunu gözler önüne sermiş olduk. Bu sene on bir branşta eğitim verdik ama bir sonraki güz döneminde bu branşları arttırma yönünde çalışmalar yapıyoruz. Eğer Bulgarca ve Yunancaya ilginiz varsa iki dalda da eğitim başlatacağız. Şuan zaten Yunanca kursumuz başladı. Bu akşam sayın başkanımız da burada olmak istiyordu fakat yurtdışında olması sebebiyle katılamadı. Sizlere sevgi ve saygılarını ilettiler. Gerçekten gördüğüm tablo muhteşem. Eğitim verdikten sonra kursiyerlerimizi belli noktalarda görüp, özellikle ev hanımı olan bayanlarımızın iş sahibi olduğunu görmek bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah bu rüzgar dalga dalga yayılır. Kapılarımız sizlere açık. Bir sonraki dönemde başka branşlarla bir arada olmayı iple çekiyoruz.”




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