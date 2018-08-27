Büyükçekmece Belediyesi 2. Kitap Günleri 1 Eylül’de başlıyor

Kitap Günleri, 31 yayınevi ve 3 sahafın katılımıyla 1 Eylül Cumartesi günü başlıyor.

Kitap Günleri, Belediye Hizmet Binası avlusunda gerçekleşecek. Ünlü yazar ve yayınevlerinin katılacağı, dopdolu bir programa sahip olan 2. Kitap Günleri 9 Eylül Pazar akşamına kadar sürecek. Başta gençler ve çocuklar olmak üzere her yaştan insana okuma sevgisi aşılamaya yönelik olarak düzenlenen Kitap Günleri’nde birçok ünlü yazar kitaplarını imzalayacak, okurlarıyla söyleşilerde bulunacak. Çok sayıda yayınevi ve sahafın katılacağı 8 gün boyunca çocuklar ve yetişkinlere yönelik çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenirken, Trio Müzik, Salsa, Tango, Pandomim ve Jazz Gecesi etkinlikleri de kitap günlerine renk katacak.

Kültür ve sanat kenti Büyükçekmece

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 2. Kitap Günleri’nin sadece bölgede değil İstanbul genelinde ses getirecek etkinliklerle dolu olduğunu ifade ederek, "Kültürel etkinliklerimiz kapsamında bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz Kitap Günleri’ne tüm İstanbul halkını davet ediyorum. Kitapsever vatandaşlarımızı ülkemizin saygın yazar, karikatürist, gazeteci ve araştırmacı ile Büyükçekmece’de buluşturacağız. Ayrıca yine önemli yayınevleri de 8 gün boyunca standlarında kitaplarını sergileyecekler. Kültür ve sanat şehri Büyükçekmece’ye yakışacak bir etkinliğe imza atacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

İmza günü ve söyleşiler

Kitap Günleri’nde Enver Aysever, Sinan Meydan, Hanefi Avcı, Kerimcan Kamal, Bahar Feyzan, Cenk Sönmezsoy, Murat Tavlı, Saygı Öztürk, Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, Göktuğ Canbaba, Ayşenur Arslan, Ömür Kurt, Nasuh Mahruki, Osman Balcıgil, İhsan Eliaçık ve Nebil Özgentürk gibi isimler kitapseverlerle imza günleri ve söyleşileriyle buluşacak. Ayrıca kitap günleri kapsamında Semra Atasoy yazarlık atölyesi ve İrfan Ünalan karikatür atölyesi gerçekleşecek.

Kitapseverler için ücretsiz ulaşım hizmeti

Büyükçekmece Belediyesi, kitap günleri boyunca saat 11.00’den itibaren 2 saat arayla, TÜYAP Metrobüs Durağı ile Büyükçekmece Belediye Binası arasında karşılıklı olarak ücretsiz servis imkanı da sağlayacak.