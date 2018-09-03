Büyükçekmece Belediyesi 2. Kitap Günleri’ne yoğun ilgi

Vatandaşlar Avcı’ya yoğun ilgi gösterirken, Hanefi Avcı kitabını imzaladı.

Büyükçekmece Belediyesi 2. Kitap Günleri, 31 yayınevi ve 3 sahafın katılımıyla başladı. Kitap günlerinin ikinci günü büyük katılımı ile gerçekleşti. Büyükçekmece Belediyesi’nin bahçesinde gerçekleşen 2. Kitap Günleri’ne Yazar Sinan Meydan ile Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı söyleşiye katıldı. Söyleşide vatandaşların sorularını cevaplayan Avcı’ya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, vatandaşlar için kitaplarını imzaladı. Söyleşinin ardından Hanefi Avcı ve Sinan Meydan’a plaket takdim edildi.