Büyükçekmece Belediyesi, bin 500 öğrenciye daha çevre eğitimi verdi

Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Çakmaklı Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Türkoba İlkokulu ve Ortaokulu, Güzelce Cevdet Zebure Kotan İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören yaklaşık bin 500 öğrenciye çevre ve geri dönüşüm konulu dersler anlatıldı.

“Amacımız onlara daha temiz bir gelecek bırakmaktır”

Çevre dostu olan ve çevreye duyarlılığı ile bilinen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Çocuklarımıza küçük yaştan itibaren çevreyi temiz tutmayı ve geri dönüşümün önemini anlatmalıyız. Büyükçekmece Belediyesi, geri dönüşüm konusunda duyarlı davranan ve bu konuda çalışmalar yürüten bir belediyedir. İlçedeki esnaftan düzenli olarak geri dönüşüm çöpleri toplayan ve çevreyle ilgili çeşitli etkinlikler düzenleyen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'müz bu kez de okulları gezerek çocuklarla bir araya geldi. Amacımız çocuklarımızı bilinçlendirmek ve onlara daha temiz bir gelecek bırakmaktır” dedi.

Belediye ekipleri tarafından bilgilendirilen öğrenciler çevre eğitimine yoğun ilgi göstererek sorularıyla derse tam katılım sağladı.