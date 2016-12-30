Diğer
Kategoriler
30 Aralık 2016 13:33

Büyükçekmece Belediyesi binlerce sokak hayvanını sağlığına kavuşturdu

Büyükçekmece Belediyesi binlerce sokak hayvanını sağlığına kavuşturdu

30 Aralık 2016 13:33

Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Veterinerlik Hizmetleri Şefliği 2016 yılı içinde, Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen 2 bin 191 köpek ve 2 bin 406 kediyi sağlığına kavuştururken, 336 sokak hayvanını da yerinde tedavi etti.
Türkiye’nin en büyük Sahipsiz Hayvanlar Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkez’lerinden birine sahip olan Büyükçekmece Belediyesi, 2016 yılında da sahipsiz hayvanların umudu oldu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yıl içinde 5 bin sahipsiz hayvana tedavi hizmeti verildiğini belirterek; “Sahipsiz Hayvanlar Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’mizdeki 31 adet kedi ve 142 adet köpek sahiplendirilmiştir” açıklamasını yaptı.

Köpek kulübeleri yenilendi
Ayrıca yıl içinde 590 adet kedi ve bin 80 adet köpeğin aşılandığını açıklayan Başkan Akgün; “Geçtiğimiz Mayıs ayında, belediyemiz sınırları içerisinde bulunan 24 mahallemizin muhtarlarıyla koordineli çalışarak, ücretsiz kuduz aşısı kampanyası kapsamında sahipli ve sahipsiz 628 adet kuduz aşısı uygulaması yapıldı. 595 adet kedi ve 558 adet köpek kısırlaştırıldı. Ayrıca kedilerin barınması ve beslenmesi için yoğunlukta oldukları bölgelere 8 adet kedi evi yapıldı. Rehabilitasyon merkezimizdeki bin adet köpek kulübesi de yenilenmiştir” ifadelerini kullandı.

Röntgen ve ultrason cihazı hizmette
Sıcak yaz mevsimi günlerinde sahipsiz sokak hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamak için ilçe sınırlarında 90 noktaya otomatik, 140 noktaya manüel suluk, 8 adet mama rezarvuarı yerleştirildiğini belirten Başkan Akgün, şu açıklamayı yaptı: “Sahipsiz Hayvanlar Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’mizde bulunan ve getirilen sahipsiz hayvanların hastalık teşhislerinde kullanılmak üzere 1 adet CR sistemli röntgen cihazı ve 1 adet ultrason cihazını hizmete koyduk. Merkezimize gelen yiyeceklerin saklanması ve bozulmasını önlemek amacıyla soğuk hava deposu yapıldı.”



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
5
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Cuma
    Hafif Kar Yağışlı
    5°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç