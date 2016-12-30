Büyükçekmece Belediyesi binlerce sokak hayvanını sağlığına kavuşturdu

Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Veterinerlik Hizmetleri Şefliği 2016 yılı içinde, Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen 2 bin 191 köpek ve 2 bin 406 kediyi sağlığına kavuştururken, 336 sokak hayvanını da yerinde tedavi etti.

Türkiye’nin en büyük Sahipsiz Hayvanlar Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkez’lerinden birine sahip olan Büyükçekmece Belediyesi, 2016 yılında da sahipsiz hayvanların umudu oldu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yıl içinde 5 bin sahipsiz hayvana tedavi hizmeti verildiğini belirterek; “Sahipsiz Hayvanlar Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’mizdeki 31 adet kedi ve 142 adet köpek sahiplendirilmiştir” açıklamasını yaptı.



Köpek kulübeleri yenilendi

Ayrıca yıl içinde 590 adet kedi ve bin 80 adet köpeğin aşılandığını açıklayan Başkan Akgün; “Geçtiğimiz Mayıs ayında, belediyemiz sınırları içerisinde bulunan 24 mahallemizin muhtarlarıyla koordineli çalışarak, ücretsiz kuduz aşısı kampanyası kapsamında sahipli ve sahipsiz 628 adet kuduz aşısı uygulaması yapıldı. 595 adet kedi ve 558 adet köpek kısırlaştırıldı. Ayrıca kedilerin barınması ve beslenmesi için yoğunlukta oldukları bölgelere 8 adet kedi evi yapıldı. Rehabilitasyon merkezimizdeki bin adet köpek kulübesi de yenilenmiştir” ifadelerini kullandı.



Röntgen ve ultrason cihazı hizmette

Sıcak yaz mevsimi günlerinde sahipsiz sokak hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamak için ilçe sınırlarında 90 noktaya otomatik, 140 noktaya manüel suluk, 8 adet mama rezarvuarı yerleştirildiğini belirten Başkan Akgün, şu açıklamayı yaptı: “Sahipsiz Hayvanlar Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’mizde bulunan ve getirilen sahipsiz hayvanların hastalık teşhislerinde kullanılmak üzere 1 adet CR sistemli röntgen cihazı ve 1 adet ultrason cihazını hizmete koyduk. Merkezimize gelen yiyeceklerin saklanması ve bozulmasını önlemek amacıyla soğuk hava deposu yapıldı.”