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20 Kasım 2017 14:10

Büyükçekmece Belediyesi diyabet hakkında bilgilendirdi

Büyükçekmece Belediyesi halk sağlığının korunması ve koruyucu hekimlik önlemleri kapsamında sürdürdüğü çalışmalarına “Diyabet ve Sağlıklı Beslenme Semineri” ile devam etti.

Büyükçekmece Belediyesi diyabet hakkında bilgilendirdi

20 Kasım 2017 14:10

Büyükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği seminerde Diyetisyen Emre Can Nas, diyabet riskini ve sağlıklı beslenmenin diyabetle mücadelede önemini anlattı.


Diyabet hastalarının nasıl beslenmeleri gerektiği hakkında bilgi veren Diyetisyen Emre Can Nas, diyabet hastalarında kan şekeri dengesinin büyük önem teşkil ettiğini belirtti. Nas, dengeli ve sağlıklı beslenmenin hem diyabet hem de genel sağlık için önemini anlattı. Nas, insanların diyabet olmadan önce besinlerine dikkat etmesi ve mutlaka hareket - spor yapması gerektiğini söyledi. Nas, hasta olmadan önce tedbir alınırsa diyabete yakalanılmayacağının altını çizdi.


Nas “Diyabet tanısı konduktan sonra, hangi besinden ne kadar tüketmeniz gerektiği, protein, vitamin ve mineral dengesinin ne şekilde korunacağı diyetisyenler veya hekimler tarafından belirlenir ve diyabet hastası olan insanların da buna harfiyen uyması gerekir” dedi.


Diyabetin çeşitli belirtileri olduğunu belirten Nas, kendilerinde diyabet şüphesi olduğunu düşünen herkesin mutlaka doktora başvurmaları gerektiğini belirtti. Nas, seminerde katılımcıların sorularını da yanıtladı.




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