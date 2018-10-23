Büyükçekmece Belediyesi Evlendirme Dairesi gün sayıyor

Büyükçekmece'de pek çok sosyal tesis inşa eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, son olarak ilçeye modern bir evlendirme dairesi kazandırmaya hazırlanıyor.

İstanbul'un en büyük ve en çok beğenilen yeşil alanlarından biri olan Büyük Atatürk Parkı içerisinde yapımı devam eden evlendirme dairesi tamamlanmak için gün sayıyor. Akgün, Mimaroba Mahallesi'nde bulunan parka; Prof. Dr. Türkan Saylan Spor ve Sosyal Tesisi, Büyük Atatürk Parkı Selanik Girişi Atatürk Evi, Aziz Sancar Nobel Parkı, İsmet İnönü Lozan Meydanı Girişi gibi spordan bilime, sanattan sosyal hayata kadar pek çok alanda hizmet veren tesis ve parklar inşa etti ve etmeye devam ediyor.

“Büyükçekmece için önemli bir ihtiyaç”

Yapımında sona gelinen evlendirme dairesinde sık sık incelemelerde bulunan Başkan Akgün, hayata geçireceği tüm projelerini Büyükçekmecelilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak şekillendiriyor. İlçede modern bir evlendirme dairesine ihtiyaç duyulmasıyla birlikte harekete geçen Başkan Akgün ve Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, Büyük Atatürk Parkı içerisinde hummalı bir çalışma yürütüyor. Evlendirme dairesinin yapımı tamamlandığında nikahlarını kıyan çiftler, doğasıyla fark yaratan park alanında fotoğraf çektirerek unutulmaz anlarını en güzel şekilde ölümsüzleştirebilecek.

Nikah salonundan fotoğraf odasına kadar her ayrıntı düşünüldü

Evlendirme dairesi toplamda 20940 metrekarelik alana sahip. İçerisinde 380 metrekareden oluşan 2 modern nikah salonu, 370 metrekare fuaye alanı, 35 metrekarelik 2 hazırlık odası 210 metrekare 2 takı salonu, fotoğraf odası ve otopark gibi tüm ayrıntıların düşünüldüğü bir yapı. Yapımı tamamlandığında Büyükçekmece önemli bir sosyal hizmet kazanmış olacak.