Bu yıl Prof. Güler Ertan adına düzenlenen Büyükçekmece Belediyesi 9. Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda, Serbest Renkli, Serbest Siyah-Beyaz ve Dünyada Dans olmak üzere üç kategoride gerçekleştirildi. Yarışmaya 38 ülkeden 1290 fotoğrafçı 8 bin 300 eserle katıldı. FIAP Başkanı Ricardo Bussi, İbrahim Zaman, Prof. Güler Ertan, Burak Şenbak ve Reha Bilir’den oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda her kategoride ilk 3’e girme başarısını elde eden fotoğrafçılara FIAP Altın, Gümüş ve Bronz madalyası ile ödüllendirildiler. Ayrıca her kategoride 6’şar adet FIAP Mansiyon ve 25’er adet sergileme ödülü verildi.

“Dünyanın en prestijli yarışmalarından”

TFSF’nun yarışma sonuçlarının ilan edilmesinin ardından bir açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediyesi Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın dünyanın en saygın ve en prestijli fotoğraf yarışmalarından bir tanesi haline geldiğine dikkat çekerek; “Dünyanın 38 ülkesinden 1290 fotoğrafçının yarışmaya ilgi göstermesi de, ne denli saygın ve prestijli bir organizasyona imza attığımızın göstergesidir. Yarışmada dereceye giren tüm fotoğrafçıları kutluyorum. Ayrıca katkılarından dolayı TFSF, BÜFOD ve seçici kurul üyelerimize teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Büyükçekmece Belediyesi “Güler Ertan” 9. Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda kategorilerinde ilk üç sırayı paylaşan fotoğrafçılar şu isimlerden oluştu:

Sayısal: Serbest (Renkli) / Digital:

1.FIAP Altın Madalya / Andi Abdul Halil (Endonezya)

2.FIAP Gümüş Madalya / Muharrem Ünal (Türkiye)

3.FIAP Bronz Madalya / Faruk Gamlıoğlu (Türkiye)

Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz) / Digital:

1.FIAP Altın Madalya / Mir-Kian Roshannia (İran)

2.FIAP Gümüş Madalya / Pedro Luis Ajuriaguerra (İspanya)

3.FIAP Bronz Madalya / Emel Güley (Türkiye)

Dünya’da Dans(Renkli veya Siyah-Beyaz) / Digital:

1.FIAP Altın Madalya / Oğuz Miraç Sönmez (Türkiye)

2.FIAP Gümüş Madalya / Huu Hung Truong (Vietnam)

3.FIAP Bronz Madalya / Ahmet Fatih Sönmez (Türkiye)