Büyükçekmece Belediyesi, kıraathanelerde akıllı telefon eğitimi veriyor

Günün büyük bir kısmını kahvehanelerde geçiren vatandaşlara akıllı telefon uygulamaları öğreten Büyükçekmece Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ekipleri sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

İlçe genelindeki kıraathanelerde bulunan tüm vatandaşlara akıllı telefonlardan e-devlet uygulaması kullanımı, hastane randevusu almayı, bankacılık işlemleri yapmayı, WhatsApp uygulamasını kullanmayı ve telefondan internet kullanımı uygulamalı olarak gösteriliyor. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören eğitim programı 24 mahallede sürdürülecek.

“Teknolojiye ayak uydurmak zorundayız”

Akıllı telefon kullanımının çok hızlı bir şekilde yaygınlaştığını kaydeden Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Artık teknoloji çağındayız ve teknolojiye ayak uydurmak zorundayız. Elimizdeki telefonlar sayesinde e-devlet, bankacılık, internet gibi tüm işlemleri kolayca yapabilmemiz mümkün. Belediyemizin ekipleri ilçedeki tüm kıraathaneleri gezerek vatandaşlarımıza bu tür uygulamaları nasıl kullanabileceklerini öğretiyor. Böylelikle vatandaşlarımız gerek e-devlet işlemlerinden gerekse hasta randevu sistemi gibi önemli hizmetlerden daha kolay ve hızlı bir şekilde yararlanabilecekler” dedi.