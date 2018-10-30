Büyükçekmece Belediyesi Kordonboyu Sosyal Tesisi tamamlandı

Büyükçekmece'ye kazandırdığı tesislerle ilçenin sosyal hayatına önemli katkılar sunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün dikkat çeken projelerinden biri olan Kordonboyu Sosyal Tesisleri tamamlandı.

Türkiye'nin en uzun ve gözde sahil şeritlerinden olan Kordonboyu'nda yapımı tamamlanan Kordonboyu Sosyal Tesisleri açılış için gün sayıyor.

Yıllardır Kordonboyu'nda bulunan binanın Büyükçekmece Belediyesi tarafından baştan sona yenilenmesi sonrasında tamamlanan bina, yenilenen modern mimarisi ve vatandaşlara sunacağı sayısız kaliteli hizmetle fark oluşturacak. Büyükçekmecelilerin merak ve heyecanla beklediği tesis, her yaştan vatandaşın kaliteli ve huzurlu zaman geçirebileceği uğrak noktalardan biri olacak.

Vatandaşlar için her ayrıntı düşünüldü

Belediye başkanlığı görevi süresince Kordonboyu'nu Türkiye'de bir marka haline getirmek için gece gündüz çalışan Akgün, Kordonboyu Sosyal Tesisleri'ni inşa ederken tüm ayrıntıları da düşündü. Bir yaşam merkezi olarak planlanan tesis projesi her yaştan vatandaşa hitap ediyor. Kordonboyu Sosyal Tesisi içerisinde; çocuk oyun alanının da hizmet vereceği 372 metrekarelik modern bir restoran, 510 metrekare alana sahip ve içerisinde okuma alanının da bulunduğu bir kafe, 210 metrekareden oluşan bar, 190 metrekarelik Taksim Kıraathanesi, 200 metrekarelik bir fitness salonu, soyunma odaları, mescit, kadın ve erkek kuaförü ve ayrıca, farklı hizmetler verecek toplamda 662 metrekarelik dört dükkan da bulunuyor.

Tesiste park ve yeşil alan da mevcut

Kordonboyu Sosyal Tesisleri, çevresinde gerçekleştirilen peyzaj çalışmaları sayesinde yeşil alan zengini. Bahçesinde süs havuzu, çocukların sağlığını gözeten bir çocuk oyun grubu ve pek çok düzenleme de mevcut. Deniz manzaralı tesis aynı zamanda yeşil alanıyla Büyükçekmecelilere huzuru vadediyor.

"Büyükçekmece'ye yakışan bir tesis oldu"

2018 yılında Büyükçekmece'de fark oluşturacak sosyal tesis projelerine imza atan Başkan Akgün, Kordonboyu Sosyal Tesisleri'nin Büyükçekmece için benzersiz ve heyecan yaratan bir proje olduğunu vurgulayan Akgün şu açıklamayı yaptı: "Markalaşan sahil şeridimizde bulunan eski ve yetersiz binayı yenileyerek Kordonboyu'nun çehresini değiştiren bir sosyal tesis inşa ettik. Her yaştan Büyükçekmecelinin kaliteli zaman geçireceği ve uygun fiyatlarıyla sosyal tesise yakışacak hizmet sağlayacak Kordonboyu Sosyal Tesisleri'nin açılış törenini önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz."