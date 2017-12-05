Büyükçekmece Belediyesi mevsimin ilk kar yağışına hazır

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, karla mücadele için kurulan 200 kişilik ekibin her kış mevsiminde olduğu gibi 24 saat teyakkuzda olacağını açıkladı.

Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Kar Timi, İstanbul’da beklenen kar yağışı için tüm hazırlıklarını tamamladı. Geçtiğimiz yıllarda yoğun kar yağışlarına hazırlıksız yakalanmayan ve ilçe halkını mağdur etmeyen Büyükçekmece Belediyesi, bu yıl da aynı titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Büyükçekmece Belediyesi karla mücadele ekipleri, tuzlama araçları, kepçeler, greyderler, kamyonlar, ambulanslar ve 200 personelle ile 24 saat teyakkuzda olacak. Fen İşleri Müdürlüğü’nce oluşturulan kar timleri ilçenin ana giriş yolları, cadde, sokak ve bulvarlarında hazır bekletilecek.

“Tüm birimlerimiz göreve hazır”

Büyükçekmece halkının, kış mevsiminin olumsuz şartlarından etkilenmemesi için her türlü önlemin alındığı belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, şunları söyledi: “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada İstanbul’da mevsimin ilk kar yağışının beklendiğini belirtildi. Beklenen kar yağışına karşın belediyemizin tüm ekipleri hazır. İlgili birimlerimiz ile kar yağışı olmadan önce son değerlendirmemiz yaptık. Karla mücadele adına ilçemiz de çalışma programları oluşturduk. Belediyemizce oluşturulan sosyal yardım ekiplerimiz 24 saat nöbet esasına göre halkımızın her türlü sorununa anında müdahale edecekler. Ayrıca vatandaşlarımız gece-gündüz demeden belediyemizin sabit numarası olan 444 0 340 - 868 18 81 - 868 13 17- 873 34 30 - 883 03 73 nolu telefonlarını arayarak sorunlarını kriz masasına iletebilirler"