Büyükçekmece Belediyesi Mutfak Akademisi'ne yoğun ilgi

Kursa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar mutfakta yeni şeyler öğrenmenin heyecanını yaşıyor.

Büyükçekmece Belediyesi Mimaroba Halide Edip Adıvar Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde sürdürülen Mutfak Akademisi kurslarına özellikle bayanların ilgisi çok yoğun oluyor. Her yaştan kadın yemek ve pasta yapmayı öğrenmek yada kendilerini geliştirmek adına devam ettikleri kurslarda her gün yeni bir şey öğrenmenin heyecanını yaşıyorlar.

Büyükçekmece Belediyesi Mutfak Akademisi eğitmenlerinden Aşçı Çırağı ve Pastacı Çırağı kurs eğitmeni Furkan Burak Ünal nezaretinde eğitim alan kursiyerlere, kurs dönemimi başarıyla tamamlamalarının ardında Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor.

Haftada 3 gün eğitim imkanı

Haftada 2 gün aşçı çırağı 1 günde pastacı çırağı eğitimi verildiğini belirten Furkan Burak Ünal, şunları söyledi; “Aşçı çırağı kursunda kursiyerlerimizin profesyonel olarak mutfaklarda çalışmalarını sağlıyoruz ve bunun sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alıyorlar. Pastacı çırağında da şeker hamurundan pasta yapımı, kurabiyeler bütün pastacılık detaylarını öğrenerek sektörde iş sahibi olabiliyorlar. Belediye Başkanımız Dr. Hasan Akgün'e bu imkanları sunduğu için teşekkür ederiz.”

Kursiyerlerden Başkan Akgün'e teşekkür

Büyükçekmece Belediyesi'nce sürdürülen Aşçı Çırağı ve Pastacı Çırağı kursiyerleri de aldıkları eğitimden son derece memnun. Kimisi yemek ve pasta yapımında kendisini daha da geliştirirken, kimisi de ilk kez mutfağa girmenin heyecanını yaşıyor. Büyükçekmece Belediyesi Mutfak

Kursta yeni bir çok yemek yapmayı öğrendiğini belirten Deniz Adıgüzel,”Bu kursa kendimizi ilerletmek için, mutfak adına bir şeyler öğrenmek için katıldık. Çok güzel bir kurs. Güzel verimli şeyler alıyoruz. Çok mutluyuz. Bu kursu bize sağladığı için Dr. Hasan Akgün'e de çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kursa kendini ilerletmek için başladığını belirten Simge Erol ise,”Bu kursta kendimi ilerletmek ve ileride daha iyi işler yapmak için başladım. Bu kursu bize sağladığı için önce Hasan Akgün'e sonra hocam Furkan Bey'e çok teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.